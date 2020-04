ACOFI Gestion a cédé à EOS Holding et au Groupe Romande Energie via sa filiale Romande Energie France, deux portefeuilles d’actifs photovoltaïques et éoliens en exploitation situés en France continentale. Cette cession a été réalisée le 27 mars 2020 pour le compte de son Fonds Transition Energétique France qui a désormais cédé plus de 75% de ses actifs.

Le premier portefeuille est constitué de plusieurs centrales photovoltaïques au sol pour une puissance de 48MWc. Le deuxième portefeuille d’une puissance de 78MW est constitué de 3 parcs éoliens pour une puissance de 37MW et d’un ensemble diversifié d’actifs photovoltaïques. Ces actifs produisent chaque année 195 GWh d’énergie verte soit la consommation de plus de 39’000 foyers et permettront d’éviter ainsi l’émission de 114’700 [1] tonnes de CO2.

Ces actifs avaient été acquis entre 2014 et 2017 dans le cadre d’acquisitions majoritaires par le Fonds Transition Energétique France. Ces portefeuilles homogènes sont désormais détenus et opérés sur le long terme par deux acteurs industriels de l’énergie qui renforcent leurs présences en France.

Au terme de cette cession, le Fonds Transition Energétique France aura cédé plus de 75% de son portefeuille initial de 180MW d’actifs EnR situés en France Métropolitaine : « Avec cette opération, ACOFI poursuit la stratégie de cession de l’ensemble de ces actifs photovoltaïques et éoliens de son 1er fonds dédié aux énergies renouvelables et démontre ainsi sa capacité à créer de la valeur pour ses investisseurs institutionnels. Cette opération, particulièrement complexe, a pu être menée à son terme dans l’environnement inédit de la crise sanitaire, grâce au professionnalisme et à la persévérance des équipes depuis le début des négociations. La maîtrise de cette opération par l’équipe Acofi Gestion la conforte dans sa volonté de poursuivre l’élargissement de son offre globale en matière de financement de la transition énergétique » déclare Philippe Garrel, Directeur du fonds.

Dans le cadre de cette transaction, EOS Holding fait l’acquisition d’une participation de 100% dans l’ensemble ENRTEF 1 et de 29% dans la société Groupement Solaire Cestas 2 détenant 4 des 25 tranches de la centrale solaire de Cestas. Cette transaction avec Acofi Gestion permet à EOS Holding de disposer désormais d’une capacité d’environ 475 MW.

Dans le cadre de cette transaction, Romande Energie fait l’acquisition d’une participation de 51% dans la société Groupement Solaire Cestas 2. Tanguy de Parcevaux, Directeur Général de Romande Energie France, déclare : « Cette acquisition confirme l’ambition de développement de Romande Energie en France et vient compléter son portefeuille d’actifs éoliens et hydro-électriques constitué depuis 2013. Dans un contexte très difficile de confinement, les équipes ont su faire preuve de créativité pour amener la transaction à son terme. En effet, le closing, et c’est une première pour une opération d’une telle ampleur, a pu se faire à distance avec l’ensemble des parties prenantes. »