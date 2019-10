Mardi 24 septembre, Marc Verrecchia, Président de Verrecchia, Patrick Ollier, Maire de Rueil-Malmaison et Président de la Métropole du Grand Paris, et Antoine Pinel, Directeur général d’In’li Action Logement, posaient la première pierre du Montevecchio, une résidence offrant 175 logements, dont 55 logements sociaux – PLS et 29 logements en démembrement de propriété gérés par RATP Habitat.

Pierre de taille, matériaux pérennes et architecture raffinée, signature du savoir-faire Verrecchia

Imaginé par l’agence d’architecture Bouvier et associés, le Montevecchio souligne toute l’exigence et le savoir-faire de Verrecchia : réalisé en pierre de taille massive et porteuse, véritable ADN de Verrecchia, le programme adopte une esthétique contemporaine aux inspirations art déco. Outre la pierre, les 5 bâtiments font également appel à un autre matériau naturel d’exception : la brique, qui renforce encore la valeur patrimoniale de l’architecture.

Alternant angles marqués et angles courbes, volumes hauts et volumes bas grâce à de grandes verrières, le Montevecchio affiche une identité marquée vis-à-vis d’un espace public qu’il sublime, notamment grâce à des balcons arrondis aux angles de la Voie nouvelle et de la rue du Plateau. Sur 6 étages, le Montevecchio propose 175 appartements, du studio au 5 pièces, prolongés d’espaces extérieurs (terrasses, balcons ou jardins privatifs). Les logements proposent des prestations haut de gamme : chauffage par le plancher, parquet massif, faïence toute hauteur dans les salles d’eau, etc.

En cœur d’îlot, le programme abrite un vaste aménagement paysagé conçu par « Endroits verts », développant une dizaine de carrés potagers partagés paysagés et un cheminement piéton. Exemplaire sur le plan énergétique, la résidence est labellisée Haute Qualité Environnementale, Effinergie et BiodiverCity.

Un programme au cœur d’un nouvel écoquartier à fort potentiel

Le Montevecchio est situé au cœur de l’écoquartier de l’Arsenal. Reflet de l’ambition environnementale de ce quartier, modèle de renouvellement urbain écoresponsable, la résidence est entièrement pensée pour permettre aux occupants d’optimiser leurs consommations d’énergie grâce au chauffage urbain et à un système innovant de récupération des eaux pluviales.

Commune dynamique et agréable à vivre de 80 000 habitants, à seulement 8 km de Paris et à 3 km du quartier de La Défense, Rueil-Malmaison offre de nombreux espaces verts et équipements sportifs et culturels (Atelier Grognard, Espace Renoir, Conservatoire de musique). Perché sur le Mont-Valérien, l’écoquartier de l’Arsenal offre une excellente desserte en transports : le Montevecchio est situé au pied de la future ligne de métro 15.