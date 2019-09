Nouveau symbole du savoir-faire Verrecchia, le programme offre 162 logements (du studio au 5 pièces). Ses cinq bâtiments mettent en valeur trois matériaux naturels : la pierre de taille massive porteuse bien sûr, mais aussi la brique et le granit, pour trois univers architecturaux distincts. Tout en gardant une réelle harmonie d’ensemble, Villa Garnier déploie ainsi des atmosphères différentes selon les angles de rues, pour une intégration optimale du programme à son environnement urbain. Les logements offrent des prestations de grand standing : séjour, entrée, cuisine et pièces d’eau en grès cérame, parquet dans les chambres et dressings, menuiserie PVC, chauffage collectif. La résidence dispose également de 185 places de stationnement en sous-sol.

Pensé par l’agence Pierre et Cédric Vigneron & partenaires, ce programme parachève la redynamisation du centre-ville de Rosny-sous-Bois amorcée par Verrecchia voici plus de 10 ans : ainsi, l’ensemble du rez-de-chaussée accueillera des commerces de proximité. Toute proche de Paris (12 min. de la porte de Bagnolet), Rosny-sous-Bois offre une vie culturelle et sportive riche (1 conservatoire de danse, musique et théâtre, 1 espace culturel, 2 médiathèques, 2 stades et plusieurs complexes sportifs). Rosny-sous-Bois sera également desservie par la ligne 11 du métro à horizon 2022, et par la future ligne 15.

La résidence est commercialisée à plus de 90%. La livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2020.