A la clôture de sa période de commercialisation, le 12 juin 2019, la SAS Extendam PME Invest a en effet déjà permis de financer 9 projets en France soit 11 fonds de commerce hôteliers.

Société anonyme simplifiée à capital variable, présidée par Extendam, la SAS Extendam PME Invest a été créée en mai 2017 avec le double objectif d’investir dans des sociétés d’exploitation hôtelière et de fournir une solution de placement dédiée aux dirigeants d’entreprise désirant investir dans le cadre de la cession de leur entreprise, notamment dans une logique de report d’imposition pour la cession de leur entreprise.

Promesse tenue ! Valenciennes, Nîmes, Epernay, Mulhouse, Lille, Saint-Etienne, Perpignan, Vélizy, Rambouillet…. La SAS Extendam PME Invest a en effet pu investir et prendre des participations dans une diversité de typologies d’hôtels (entre 2 et 4 étoiles), sous un panel d’enseignes variées, situés sur des territoires stratégiques différents.

« Nous sommes ravis du bilan extrêmement positif de ce premier véhicule éligible à l’article 15O OB Ter du CGI. Cette solution de placement, distribuée à part égale par les banques (gestion privée et gestion de fortune), les family office et les conseillers en gestion de patrimoine, est totalement en phase avec les attentes d’une population de plus en plus nombreuse de chefs d’entreprise ou d’actionnaires comme a pu en attester l’accélération des souscriptions sur la SAS Extendam PME Invest au cours du 1er semestre 2019. Pendant cette période, le montant de notre collecte a en effet plus que doublé. Ces clients sollicitent la SAS Extendam PME Invest afin de pouvoir investir dans une classe d’actifs tangible, décorrélée des marchés financiers et immobiliers traditionnels, dont les cibles d’investissement ont pour objectif d’avoir des performances d’exploitation appréhendables.

Notre objectif est à présent de proposer de nouveaux véhicules de ce type pour investir sur le marché stratégique de l’hôtellerie d’affaires européenne ; ce marché dispose, selon l’équipe de gestion, de fondamentaux favorables pour les années à venir. Aussi travaillons-nous actuellement sur des produits inédits que nous devrions pouvoir vous présenter très prochainement », explique François Manenti, Directeur Commercial d’Extendam.