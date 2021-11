Réglementation

Bienvenue dans 5 minutes pour comprendre, la nouvelle série pédagogique de CPR AM dédiée à l’actualité qui impacte notre quotidien !

CPR AM a le plaisir de vous présenter son nouveau rdv audio « 5 minutes pour comprendre ». Durant ce nouveau rendez-vous audio, les experts de CPR AM vous décrypteront avec pédagogie les sujets liés à l’industrie de la Gestion d’Actifs et vous apporteront un éclairage sur les dernières actualités.

Retrouvez l’épisode 2 - Présentation de l’exercice pilote climatique de l’ACPR

L’ACPR et la place financière de Paris démontrent leur mobilisation dans la lutte contre le changement climatique à travers la mise en place de stress test visant à souligner l’importance pour les établissements financiers et les superviseurs d’amplifier et d’accélérer leurs actions face à l’urgence climatique. Avec Johann Achard, ingénieur Financier à CPR AM.