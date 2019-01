Un mix de logements individuels et collectifs favorisant la vie de quartier

Pensé et conçu par l’Atelier Rolland&Associés, SEQUENCE est composé de 3 ilots. Les 2 premiers ilots accueillent de 4 à 7 maisons individuelles de 4 pièces avec un étage. Chacune dispose d’un jardin privatif avec terrasse, d’un garage et d’un deuxième stationnement en extérieur. Le troisième ilot comporte 13 appartements du T2 au T3 distribués sur 2 étages avec pour la plupart d’entre eux, un espace extérieur en prolongement des espaces de vie.

Implanté à proximité de plusieurs chemins cyclistes et piétonniers propices à la promenade le programme bénéficie d’un espace collectif situé au cœur du quartier baptisé « le jardin en étoile » et mettant à disposition des résidents plusieurs jardins potagers partagés et des jeux pour enfants.

Verneau, quartier en pleine mutation

Ce quartier résidentiel en plein renouveau s’inscrit dans la continuité des projets d’aménagement du plateau de la Mayenne, des hauts de St Aubin et des Capucins.

A proximité de plusieurs établissements scolaires et de la cité éducative Nelson Mandela qui accueille une école, une bibliothèque, une crèche ainsi qu’un centre de loisirs, le quartier regroupe de nombreux commerces et services donnant accès à toutes les commodités.

Située à 200 mètres de la ligne de tramway permettant de rejoindre le centre-ville d’Angers en quelques minutes, le programme bénéficie également d’un emplacement idéal à proximité de la voie rapide (rocade et l’autoroute A11)

SEQUENCE s’installe aussi à deux pas de lieux incontournables tels que le centre aqualudique AquaVita et le parc d’attractions Terra Botanica.

Bénéficiant d’une TVA réduite de 5,5%, les logements sont éligibles au Prêt à taux zéro (PTZ +)(Sous conditions de revenus).

REALITES livrera une nouvelle résidence appelée « SEQUENCE II » à quelques mètres des 3 îlots au 3ème trimestre 2020 dont les travaux commencent dès le début de l’année 2019. Il s’agit d’un collectif « îlot 4 » composé de 30 appartements du T2 au T4.