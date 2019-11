Wecan Tokenize, spécialiste des solutions blockchain dédiées à l’immobilier, vient de clôturer une première transaction de 11 M€ émis en jetons numériques sur sa plateforme. Lancée officiellement début octobre, la plateforme a bouclé, en quelques jours seulement, le financement de deux immeubles situés en plein coeur de Lisbonne au Portugal.

« Nous sommes très heureux d’annoncer ce premier succès qui valide le positionnement et l’attractivité de Wecan Tokenize sur un marché en plein essor. La qualité des actifs tokenisés participe au vif succès de cette opération qui nous a permis de boucler ce premier financement très rapidement, en levant 11 M€ auprès d’investisseurs qualifiés principalement en Europe. » explique Dominique Goy, Associé Gérant de Wecan Tokenize.

Première vente immobilière sur la plateforme Wecan Tokenize

Le 5 novembre, Wecan Tokenize a placé sa première opération. Deux immeubles de rendement situés en plein coeur de Lisbonne ont été « tokenisés », c’est -à-dire transformés en jetons numériques offerts à la souscription auprès d’investisseurs qualifiés. Ces investisseurs ont ainsi pu participer au financement de deux projets immobiliers de grande qualité proposé par le groupe Geneva Management Group (GMG), grâce à un processus d’investissement 100% numérique. Ces « tokens » peuvent désormais être échangés librement et facilement, entre investisseurs qualifiés. Le code source du « smart contract » permettant l’exécution des transactions a d’ailleurs été analysé par PricewaterhouseCoopers AG (PwC).

Financement de deux projets immobiliers développés par Geneva Management Group

Partenaire stratégique de Wecan Tokenize, Geneva Management Group (GMG) a commercialisé deux de ses projets immobiliers via la plateforme, pour un total de 11 M€ répartis sur trois offres : deux offres de placement immobilier pour 1.3M€ et 4M€ (TRI de 13 et 15%) et une offre d’emprunt à terme pour 6M€ (Rendement de 11%). Les sous-jacents sont deux immeubles résidentiels de standing situés dans le centre de Lisbonne. La résidence LX Living développe 151 logements répartis en deux bâtiments reliés par un patio aménagé et dispose d’infrastructures et de services dignes d’un hôtel de luxe. L’immeuble Augusto Aguiar est quant à lui un bâtiment rénové de 42 logements qui offre des prestations contemporaines et des prestations soignées.

Des objectifs ambitieux

D’autres projets devraient bientôt être ouverts à la souscription sur la plateforme, toujours auprès d’investisseurs qualifiés. Aujourd’hui alimentée par les projets immobiliers de ses partenaires, GMG et le promoteur immobilier Capelli, la plateforme pourra être ouverte à d’autres intervenants du secteur immobilier, toujours en portant une attention particulière à la qualité des actifs commercialisés.