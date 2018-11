48 logements en accession au cœur d’une ville en développement

Située à proximité de la mairie, la résidence bénéficie d’un accès direct à de nombreux commerces de proximités et infrastructures administratives et scolaires. Pleinement intégrée aux projets urbains de la ville de Saint-Jean-de-Braye, « EMERGENCE » est située à quelques minutes à pieds de la ligne B du tramway qui dessert le centre-ville d’Orléans en moins de 20 minutes.

La résidence comprend 48 appartements en accession libre, répartis sur 4 immeubles (un de 2 étages et trois de 3 étages).

Du 2 au 4 pièces tous les appartements sont prolongés de balcons, terrasses ou loggias selon leur typologie. 8 locaux d’activités en pied d’immeuble d’une surface totale de 940 m² et un parking souterrain de 49 places, complètent la résidence.

Une résidence à l’architecture élégante et audacieuse

Conçue par le cabinet GA Architecture, l’identité architecturale du programme s’est inspirée de son emplacement dans un environnement à densité maitrisé. L’esprit village qui marque le quartier en définit l’équilibre volumétrique.

Un contraste s’établit entre l’extérieur, architecturalement plus urbain, et l’intérieur de l’ilot plus calme. En rez-de-chaussée, les façades sont en retrait, créant ainsi un système d’arcade devenant l’amorce des espaces commerciales et évoquant également les constructions existantes de la place Planche de Pierre qui se retrouve ainsi prolongée et bien identifiée.

Respectant la RT2012, la résidence « EMERGENCE » verra ses travaux débuter en avril 2019 pour une livraison au 4ème trimestre 2020.

« De par son emplacement de qualité, EMERGENCE s’intègre pleinement dans le nouveau quartier, rénové et restructuré, du centre-ville de Saint-Jean de Braye. L’installation de locaux d’activités, en rez-de-chaussée des 2 bâtiments le long de la rue Jean Zay et celui de la rue de la Planche de Pierre qui accueille son marché tous les dimanches matin, contribue au dynamisme de la ville. » déclare Jérôme Bois, directeur de la région Centre-Loire de REALITES.