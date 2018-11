Quels sont les principaux indicateurs de novembre 2018 ?

Alors que nous avions noté dans notre baromètre d’octobre 2018 une diminution du nombre d’appartements à vendre dans l’ancien à Paris (rappelez-vous, nous étions à -7,6%), ce mois-ci, le volume de biens proposés à la vente fin octobre augmente de plus de 9% par rapport à fin septembre.

Pour autant, le prix d’achat moyen des biens qui partent le plus rapidement (moins de 7 jours) n’a pas subi de trop grosses variations, la hausse est à peine de 0,1%. Plus que jamais, les indicateurs nous prouvent qu’il faut se positionner très vite sur les biens publiés. En effet, presque 20% des appartements proposés à la vente sur internet ont été dépubliés en moins de 7 jours. Un record si l’on observe les dernières données, nous étions à 6,9% pour la période précédente.

On apprend également qu’au mois d’octobre 2018, plus de 14% des biens mis en vente sont des… studios et qu’ils sont sensiblement moins onéreux : 2,8% moins chers que la moyenne des biens parisiens.

1/ Prix d’achat moyen du m2 des appartements qui partent en moins de 7 jours : 11 600 €/m2

Rendez-vous dans le 20ème. Le prix d’achat moyen du m2 des appartements qui partent en moins de 7 jours est assurément l’indicateur qui subit ce mois-ci la plus faible variation. À peine 0,1% d’augmentation par rapport à septembre.

Seuls quatre arrondissements affichent moins 10 000€/m2 : le 12ème et 13ème au sud-est et le 19ème et 20ème au nord-est de Paris.

Une fois n’est pas coutume, c’est le 20ème arrondissement qui se distingue avec le plus bas prix au m2 soit 8 660 €/m2. Il fait bon vivre autour du Père Lachaise.

2 / Pourcentage des nouveaux appartements proposés à la vente sur internet au mois d’août et dépubliés en moins de 7 jours : 19,5%

Premiers servis. Ce mois-ci, d’après notre baromètre ImmoScanTM, 19,5% des appartements mis en vente en septembre sont partis au cours de la première semaine, et 46% au cours des 4 premières semaines, soit près d’un bien sur deux !

La preuve, s’il en fallait une, que le marché est de plus en plus tendu à Paris. A titre indicatif, cet indicateur se situait à 29,9% lors de notre dernier baromètre et à 22,5% en août.

Une progression qui rend compte de la complexité du marché notamment pour les primo-accédants.

Pour trouver la pépite, rien ne doit être laissé au hasard : il faut surveiller les alertes, visiter le bien en premier, voire faire une offre directement sur place.

3 / Prix moyen des nouveaux appartements proposés à la vente sur internet en octobre : 12 320 €/m2

Progression constante du prix/m2 des mises en vente depuis le mois de mai 2018. Puisque la demande est forte et que les appartements partent rapidement, les vendeurs continuent naturellement d’augmenter les prix.

Alors que l’on constatait une hausse de 2,9% en octobre pour un prix moyen de 12 060€/m2, ce mois-ci le prix moyen s’affiche à 12 320 €/m2 soit une augmentation de 2,2%.

Si le 6ème est toujours en tête avec un prix/m2 de 18 230 euros, c’est le 4ème arrondissement qui souffre de la plus grande progression : + 7,7% en un mois.

Certains arrondissements comme le 2ème ou le 12ème restent stables avec respectivement, un prix de 12 410 €/m2 et de 10 040 €/m2.

4 / Prix moyen des studios proposés à la vente sur internet en septembre : 11 420 €/m2

Chacun cherche son studio. Sur les 1062 studios mis en vente en octobre 2018, 303 studios sont partis en moins de 7 jours. Cela représente 28,5% des mises en vente, soit 9 points de plus que la moyenne des biens (tous types confondus). Cela confirme la très forte demande pour ce type de biens et les petites surfaces en général.

Contrairement aux idées reçues, alors qu’ils sont particulièrement recherchés, les studios ne coûtent pas plus cher au m2 que les autres biens. Ils sont même meilleur marché. En octobre, le prix des studios qui sont partis en moins de 7 jours était de 11 270€/m2, soit 2,8% de moins que la moyenne des autres biens. Ces studios ont une surface moyenne de 22,8 m2.