Homunity, société d’investissement spécialisée dans le financement des acteurs de l’immobilier, annonce avoir dépassé la barre symbolique des 100 millions d’euros collectés depuis sa création. Une belle performance pour la plateforme, confortée par un excellent bilan d’activités en 2019 avec une croissance de 183 %.

Dépassant ses objectifs prévisionnels, Homunity clôture une année 2019 avec une croissance bien supérieure à celle du marché de 183 % pour près de 70 millions d’euros levés pour le financement de 90 projets [1]. Elle fait ainsi partie des cinq plateformes référentes qui absorbent à elles-seules près de 70 % du secteur du crowdfunding immobilier.

2019 marque également un tournant significatif pour le développement d’Homunity avec l’intégration au groupe TIKEHAU CAPITAL, société française de gestion d’actifs et d’investissements avec plus de 24 milliards d’actifs sous gestion. Une opportunité qui permet à la plateforme de diversifier son funding grâce à l’apport d’investisseurs institutionnels et donc en parallèle d’améliorer la pertinence de son offre auprès d’acteurs de la promotion immobilière plus conséquents.

La publication officielle du décret relatif au relèvement du plafond des collectes des plateformes CIP (loi PACTE) marque fin octobre un nouveau pas emblématique dans les possibilités de développement du financement des acteurs immobiliers. En effet, limitées autrefois à 2,5 millions d’euros, les plateformes peuvent désormais lever jusqu’à 8 millions par collecte. En novembre, Homunity clôturait ainsi la première plus grosse collecte de crowdfunding en France sur le secteur du financement des promoteurs avec une opération en tertiaire à 4,4 millions d’euros.

En 2020, Homunity poursuit son ascension. Grâce au nouveau plafond de 8 millions, elle peut désormais répondre aux attentes des acteurs immobiliers du top 20 dont les besoins en financement dépassent largement le seuil initial de 2,5 millions.