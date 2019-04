Deux campings 4 étoiles littoraux dans un environnement naturel privilégié à proximité immédiate de Royan

Situés en Charente-Maritime dans une région phare de l’hôtellerie de plein-air à proximité immédiate de la ville de Royan et des plages sauvages de la côte Atlantique, l’Estanquet et les Sables de Cordouan sont des campings mitoyens exploités de manière conjointe classés 4 étoiles totalisant 552 emplacements sur 11 hectares au cœur de la forêt domaniale de la Courbe.

« L’Estanquet et les Sables de Cordouan situés dans une région phare du camping dans un environnement privilégié à proximité immédiate des plages de la côte sauvage apportent tout le charme, le confort et les prestations attendues de campings 4 étoiles » explique Jean Labro, Directeur d’investissement chez 123 IM.

Equipés d’infrastructures modernes, ces établissements d’hôtellerie de plein air disposent d’un restaurant, un bar, un snack et une épicerie. Les clients ont également à leur disposition un ensemble aquatique de 2 bassins dont un couvert, de toboggans, ainsi que différents équipements sportifs et activités ludiques : terrain de pétanque, terrain de volley, terrain multisports, aires de jeux pour enfants, etc.