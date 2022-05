Cet actif rare de 1930 est composé de trois bâtiments s’élevant entre R+1 et R+4 sur un niveau de sous-sol commun, et compte plus de 1 000m2 de jardin privatif. Il est situé dans un environnement de qualité à dominante résidentielle.

Il bénéficie d’une bonne accessibilité routière (A14) et en transports en commun (métro 1 Pont de Neuilly et métro 3 Anatole France).

L’objectif de Left Bank est d’y réaliser d’importants travaux de rénovation afin de l’adapter aux nouveaux usages demandés par le futur preneur.

« Cette nouvelle opération traduit une véritable relation de confiance qui s’est nouée avec un professionnel chevronné du marché parisien sur cinq opérations depuis 2015. Il s’agit de la première opération de notre fonds LB Value Add, traduction d’une volonté de partenariat, qui devrait se poursuivre avec une seconde opération mixte au cœur du QCA dont la signature est prévue à l’été. Elle est représentative de notre volonté de proposer à nos clients des opérations value add focalisées sur des actifs qui après revalorisation peuvent être dans le coeur de cible des investisseurs Core pour créer de la valeur en minimisant le risque d’illiquidité. » indique Fabien Lassara, Directeur Associé d’123 IM.