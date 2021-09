La SCPI Novaxia Neo a augmenté le prix de sa part de 3,8 % en juin 2021. Son TDVM 2020 [2] est de 6 % net de frais et la société de gestion a déjà annoncé avoir maintenu son objectif de 6 % en 2021. Les investisseurs ayant investi dans Novaxia Neo en juin 2019 ont obtenu un TRI de 7,17 % net de frais sur 2 ans en juin 2021 [3].

Novaxia Neo est la première SCPI accessible sans frais de souscription et optimisée pour le démembrement. C’est une SCPI mixte et diversifiée en France et en Europe. Cette SCPI utilise la stratégie innovante de réversibilité, réalisable grâce au savoir-faire de Novaxia Investissement dans le recyclage urbain : dès l’acquisition des bureaux une seconde vie en logement après la location est envisagée. « C’est la SCPI du plan B » indique Mathieu Descout, président de Novaxia Investisement.

Novaxia Investissement annonce par ailleurs que Novaxia Neo est désormais finançable à crédit. « La possibilité de financer à crédit la SCPI est une preuve de reconnaissance de la confiance des partenaires bancaires sur la résilience de cette SCPI. » souligne Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement. Ce nouveau type de financement poursuit la mission de Novaxia Investissement qui est de favoriser et de démocratiser l’investissement dans le recyclage urbain.

« Le recyclage urbain fait partie de l’ADN de Novaxia Investissement. Nous avons aujourd’hui la possibilité de mettre nos compétences à la disposition de nos clients investisseurs. Cela nous permet de concilier investissement responsable et rentabilité. Nous proposons une sécurité par notre vision en allant chercher des immeubles bien loués et en donnant une potentielle seconde vie à nos immeubles de bureaux. Le dépassement des 100 millions d’euros de capitalisation nous conforte dans notre démarche et nous souhaitons aller encore plus loin avec de nouveaux projets audacieux. » commente Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.

« Novaxia Neo est la première SCPI sans frais, le seuil symbolique des 100 millions d’euros de capitalisation est le signe que nos distributeurs ont pris conscience que ce système pouvait bénéficier à tous. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine comme son client s’y retrouvent et leurs intérêts sont alignés, cette innovation porte d’autant plus ses fruits sur le long terme. Nous allons poursuivre notre stratégie innovante pour permettre à nos clients investisseurs d’atteindre notre objectif de rentabilité. » commente Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement.