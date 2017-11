En raison de ces différentes couches de complexité, Trevor Leydon estime que les mesures actuelles de volatilité ne permettent pas une représentation exacte du niveau d’incertitude existant au sein des marchés financiers. « Si vous considérez une option comme un indicateur de crainte, alors les marchés semblent actuellement affirmer que le risque est minime » , selon lui. « Mais si vous demandez individuellement aux personnes quels risques elles perçoivent pour les prochains six à douze mois, leurs angoisses seront peut-être plus importantes. Ce que nous savons des modèles de risques et des analyses techniques est que le point de bascule sera très probablement atteint lorsque la volatilité augmentera de façon naturelle. »

Pendant ce temps, la Réserve Fédérale mène également la charge pour diminuer son bilan. [ 9 ] L’établissement donnera désormais la possibilité aux dettes de décroître tandis qu’elles mûriront, plutôt que d’obliger au réinvestissement. Il est prévu de rendre le procédé graduel et prévisible – si bien que cela reviendra à « regarder la peinture sécher ». [ 10 ] La Banque Centrale Européenne et la Banque du Japon (BdJ) observeront toutes deux les choses de près, tandis qu’elles n’ont pour l’instant pas confirmé leurs propres stratégies de sortie du ‘‘QE’’. Cette sortie pourrait être particulièrement complexe pour le Japon, où la banque centrale fait appel au ‘‘Quantitative Easing’’ pour acheter des actions via des ETF depuis 2010. [ 11 ] Ailleurs, la plupart des achats liés au QE concernaient des actifs obligataires.

Selon eux, ce pic sera vraisemblablement précipité par un choc géopolitique. Ils soulignent que les autorités ne disposent que d’outils limités pour répondre aux chocs dans des situations où les taux d’intérêt sont déjà bas, et où l’inégalité croissante des revenus a conduit à une plus faible propension à consommer. L’appréciation des risques actuels peut s’avérer difficile à une époque où les événements politiques n’ont manifestement pas réussi, pour le moment, à déstabiliser les marchés, et où l’environnement macroéconomique s’améliore. [ 4 ]

« En 2017, la volatilité annuelle réalisée à 60 jours du S&P500 a chuté à son niveau le plus bas depuis 1965 » selon Ben Maynard, Stratégiste Multi-actifs chez Aviva Investors. « Une volatilité aussi faible a été enregistrée pour d’autres indices boursiers, sans toutefois atteindre des niveaux aussi extrêmes que Nikkei et Eurostoxx qui ont atteint les niveaux les plus bas comparables à ceux précédent la Crise Financière de 2008. La volatilité réalisée de l’indice MSCI Marchés Émergents est également proche de son précédent niveau cyclique le plus bas de 1996. »

À l’heure actuelle, la vague de liquidité déclenchée par les assouplissements quantitatifs est beaucoup plus importante au sein des marchés financiers dominants. Les banques centrales du monde entier ont acheté des actifs pour 1,5 milliard $ d’après les estimations du début de l’année 2017 [ 1 ], et - contrairement aux croyances populaires - les bilans combinés des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon et de la zone Euro continueront de croître en 2018. Pendant ce temps, l’activisme des banques centrales - pour la suppression des frais d’emprunt à long terme et le rendement des obligations souveraines - a contribué à l’établissement d’un macro-environnement globalement stable, tout en amortissant les fluctuations du marché boursier.

Le problème est en partie lié à la difficulté posée par la détermination et l’évaluation précises des risques extrêmes. « Nos cerveaux ne sont pas programmés pour penser aux choses très rares » , explique le Professeur Howard Kunreuther de l’Université de Pennsylvanie. « Nous sommes avant tout doués pour l’étude des tâches et des décisions que nous accomplissons quotidiennement. »

La psychologie des marchés ne manque jamais de surprendre. Les risques apparents, tels que la menace nucléaire nord-coréenne ou le retrait du stimulus majeur de la banque centrale, sont oubliés en l’espace de quelques minutes ou, dans le dernier cas, à peine pris en compte dans les évaluations des marchés actions. Tout cela soulève des questions fondamentales quant au fonctionnement des marchés. « Il semble que les fenêtres d’aversion au risque se soient rétrécies. Les marchés ont chuté après le vote en faveur du Brexit de 2016, et ont seulement eu besoin de 14 jours pour se redresser ; la récupération après l’élection de Trump n’a pris qu’une douzaine d’heures, tandis que celle du référendum italien infructueux a demandé environ 10 heures » affirme Trevor Leydon, Directeur des Risques d’investissement et de la Construction de Portefeuille multi-actifs chez Aviva Investors. Les risques politiques n’ont manifestement pas entamé l’enthousiasme pour les actions. Au contraire, le marché peine à digérer les nouvelles réalités. « Là où nous voyons une montée du populisme, du nationalisme et du protectionnisme, les risques d’un résultat non-collaboratif entre les nations - économique, politique ou militaire - ont probablement augmenté » , ajoute Trevor Leydon. « Mais, collectivement, les investisseurs n’ont eu que peu de temps pour comprendre ces nouvelles dynamiques. »

