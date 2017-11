State Street Global Advisors, la division de gestion d’actifs de State Street Corporation, a annoncé aujourd’hui la nomination de Ramu Thiagarajan au poste de Directeur mondial de la recherche sur les produits de taux, de trésorerie et de change. Il deviendra également Président du Comité technique, et sera placé sous la direction de Matthew Steinaway, Directeur des investissements dans ces mêmes domaines.

Dans ce rôle nouvellement créé, M. Thiagarajan dirigera toutes les activités de recherche fondamentale et quantitative concernant les stratégies active, indicielle et smart beta sur les produits de taux, de trésorerie et de change. En outre, il établira les programmes de recherche, assurera la communication entre les différentes unités opérationnelles dans le monde, et travaillera en partenariat avec des acteurs clés au développement de nouveaux produits, ainsi qu’à l’évaluation et à l’amélioration des processus d’investissement. Il contribuera également à animer et à inspirer une réflexion de fond (thought leadership) à l’échelle globale.

En tant que Président du Comité technique, M. Thiagarajan supervisera l’ensemble de la recherche quantitative effectuée au sein de l’organisation, et travaillera en étroite collaboration avec les équipes de solutions d’investissement sur les segments actions, produits alternatifs et multi-actifs, afin d’améliorer les processus de recherche et d’investissement de l’entreprise.

« Nous nous réjouissons de renforcer l’équipe de recherche dédiée aux produits de taux, de trésorerie et de change » a déclaré M. Steinaway. « Ramu possède près de vingt ans d’expérience dans la recherche financière, et sa capacité à forger des relations solides, à diriger des équipes, et à développer de nouveaux produits sera un atout pour SSGA. »

Avant de rejoindre SSGA, M. Thiagarajan a dirigé le service mondial de la recherche quantitative sur les produits de taux chez AllianceBernstein pendant près de sept ans. Auparavant, il était à la tête du Centre de recherche chez Deutsche Bank Asset Management.