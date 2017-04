Innovation

Il s’agit d’un service de souscription-rachat simplifié, automatisé et à moindre coût pour les investisseurs institutionnels et particuliers via leur courtier. Euronext Fund Service ouvrira le 15 mai 2017, avec la présence au démarrage de fonds AXA IM, ECOFI INVESTISSEMENTS, NATIXIS AM, et OFI AM. D’autres sociétés de gestion dont COMMERZBANK et LA FRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONS rejoindront Euronext Fund Service dans les semaines qui suivront le lancement.

Nouveau canal d’investissement dans les fonds, Euronext Fund Service est conçu pour répondre aux besoins de modernisation et d’automatisation de l’accès aux fonds exprimés par les professionnels de l’industrie. Il permet aux gérants d’augmenter la visibilité des fonds et de faciliter leur accès auprès d’une clientèle nationale et internationale. Les investisseurs accéderont à une gamme de fonds ouverts internationaux via leur courtier, comme ils le font pour tout autre produit de Bourse.

La solution Euronext Fund Service est en ligne avec les évolutions technologiques apportées par les Fintechs, en particulier les Robo-advisors en recherche de solutions d’infrastructure automatisées. Ces nouveaux services permettent, entre autres, de répondre aux attentes des nouvelles générations d’investisseurs, les « Millennials », très orientées vers le digital.

Les fonds admis à la négociation sur Euronext Fund Service bénéficieront d’une visibilité accrue, au travers des flux de données de marché générés par Euronext. Par ailleurs, Euronext a mis en place un partenariat avec Morningstar, qui permettra aux investisseurs d’avoir gratuitement accès à un outil d’aide et d’information pour la sélection et la comparaison des fonds sur le site Internet d’Euronext.

Les ordres qui transiteront sur Euronext Fund Service seront des ordres à la Valeur Liquidative (‘NAV’ [3]) en euros, transmis à l’agent centralisateur du fonds, appelé « Fund Agent » dans le modèle Euronext. Les agents centralisateurs sont BNP Paribas Securities Services, CACEIS, CM-CIC Market Solutions et Société Générale Securities Services.

Stéphane Boujnah, Directeur général et Président du Directoire d’Euronext NV, a déclaré : « Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle offre et d’accueillir, dès le démarrage, des gérants d’actifs de toutes tailles auxquels nous avons su apporter une réponse flexible et adaptée à leurs différents besoins. Conçue avec la communauté financière, Euronext Fund Service est une offre innovante qui répond aux besoins des gérants vers plus de digitalisation et d’automatisation. Elle contribue à faire d’Euronext la maison commune de la croissance. »