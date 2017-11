La demande en fonds alternatifs, qui utilisent des stratégies de type hedge funds, a enregistré le plus fort rebond, les fonds multi-stratégies et obligataires long/short retrouvant les faveurs des investisseurs.

Les ventes des fonds d’allocation et des fonds en actions ont également progressé. Ces derniers ont surtout profité d’un regain d’intérêt pour les stratégies à gestion active : avec une collecte nette de 12,5 milliards d’euros, octobre se classe au deuxième rang des collectes mensuelles des quatre dernières années.

À l’inverse, les souscriptions nettes des fonds obligataires sont tombées à leur plus bas niveau depuis dix mois. Cela s’explique par un essoufflement de la demande en fonds émergents, notamment ceux qui investissent dans la dette en devises locales, mais aussi par un moindre intérêt pour les fonds internationaux et les fonds en titres à haut rendement.

À deux mois de la fin de l’année, le montant total des flux en faveur des fonds européens ouverts a dépassé les 600 milliards d’euros, soit une croissance organique de 10%, dans un contexte de progression constante des marchés actions malgré les turbulences récentes.

Le rapport Morningstar sur la collecte d’octobre montre également que :

Les fonds en grandes capitalisations suisses ont subi leur plus forte décollecte en sept mois. Les fonds indiciels ouverts d’UBS, et de Credit Suisse dans une proportion bien moindre, ont été particulièrement pénalisés ;

Ces retraits restent toutefois modestes par rapport à la débâcle des fonds espagnols en actions, qui ont perdu près de 6% de leurs actifs en octobre. La décollecte (580 millions d’euros) est la plus forte depuis janvier 2008. Cette situation résulte sans nul doute des turbulences politiques en Catalogne, placée sous la tutelle du gouvernement central de Madrid. Les investisseurs ont principalement délaissé les fonds de La Caixa, même si EDM et Santander ont également été touchés ;

Avec une collecte de 4,7 milliards d’euros en octobre, PIMCO continue de caracoler en tête en Europe. La majorité des flux nets (4,2 milliards d’euros) ont été versés au fonds GIS Income. Sur les 45,8 milliards d’euros engrangés depuis le début de l’année, 35,3 milliards étaient destinés à cette emblématique stratégie obligataire flexible, preuve que le succès actuel de PIMCO dépend de l’évolution d’un seul fonds ;

Standard Life a enregistré des flux nets négatifs dans toutes les classes d’actifs, mais ce sont ses fonds alternatifs qui ont le plus souffert : 899 millions de décollecte, un record depuis avril.

Pour Ali Masarwah, rédacteur en chef EMOA de Morningstar, « même si le retour en force des fonds alternatifs multistratégies figure parmi les grandes tendances du mois d’octobre, la collecte mensuelle (1,5 milliard d’euros) n’a été inférieure à ce niveau qu’à deux reprises en 2017.

Au niveau individuel, AQR, Aviva, et BlackRock ont enregistré les collectes les plus importantes. Élément intéressant : les plus grands fonds de cette catégorie ont soit subi une décollecte massive (Standard Life Global Absolute Return Strategies), soit enregistré une collecte nettement inférieure aux niveaux de 2017 (Invesco Global Targeted Returns et Deutsche Concept Kaldemorgen). »