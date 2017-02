BNP Paribas Corporate & Institutional Banking et Exane BNP Paribas ont annoncé le renforcement de leur management senior dans leurs activités respectives d’Equity Capital Markets (ECM) et de Cash Equities, avec les trois nominations suivantes : Andreas Bernstorff est nommé responsable Equity Capital Markets (ECM) pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Bénédicte Thibord et Phil Griffith rejoignent Exane BNP Paribas, respectivement comme responsable mondial Corporate Access, et responsable-adjoint Equity Sales. Tous les trois ont débuté dans leurs nouvelles fonctions en janvier 2017.

Andreas Bernstorff rejoint BNP Paribas après avoir travaillé pour Citigroup qu’il avait intégré en 2007, et où il exerçait les fonctions de senior managing director et de responsable ECM pour l’Allemagne, l’Autriche et les pays nordiques. Andreas Bernstorff avait déjà exercé des fonctions à responsabilité au sein de l’activité ECM de Dresdner Kleinwort et de Morgan Stanley. Il possède plus de 25 ans d’expérience.

Bénédicte Thibord rejoint Exane BNP Paribas après avoir travaillé pour Kepler Cheuvreux où elle était responsable mondiale de SmartConnect. Elle avait rejoint Cheuvreux en 2008. Elle apporte à Exane BNP Paribas son expertise acquise tout au long de ses 18 ans d’expérience sur les marchés de capitaux.

Phil Griffith rejoint Exane BNP Paribas après avoir travaillé chez Morgan Stanley ces 16 dernières années, plus récemment en tant que responsable Advisory Sales en Europe. Il a également travaillé pour UBS Investment Bank et possède plus de 30 ans d’expérience en distribution sur les marchés de capitaux dans des positions de leadership.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Andreas, Bénédicte et Phil dans nos activités », ont déclaré Sophie Javary, responsable Corporate Finance EMEA et Vincent Rouvière, Responsable Cash Equities pour Exane BNP Paribas. « Ces nominations importantes renforcent notre volonté de construire une plateforme marchés de capitaux actions, conseil et exécution de premier ordre. Chez Exane BNP Paribas nous disposons d’une plateforme de Cash Equity leader en Europe, actuellement deuxième du classement Extel pour la recherche sectorielle pan-européenne, et BNP Paribas se classe régulièrement dans le Top 10 des émissions ECM EMEA et dans le Top 3 des classements de Dealogic pour les émissions de convertibles. Nous continuerons d’investir dans nos activités Actions afin de garantir la meilleure qualité de service à nos clients. »

Commentant la nomination d’Andreas Bernstorff, Sophie Javary ajoute : « Andreas apporte une solide expérience en marché primaire actions et a construit avec succès des relations de long-terme avec de grands clients. Ces qualités, associées à notre expertise en Cash Equities et une étroite collaboration avec notre plateforme de produits dérivés actions seront fondamentales pour accroitre notre présence sur les marchés en Europe. »

Commentant les nominations de Bénédicte Thibord et Phil Griffith, Vincent Rouvière a déclaré : « Bénédicte et Phil sont des professionnels expérimentés et reconnus. En amont de l’application de MiFID II, leurs nominations renforcent encore la qualité de nos franchises d’access, d’exécution, et de recherche et de distribution. »

Andreas Bernstorff succède à Thierry Olive qui prend de nouvelles responsabilités dans l’activité banque d’investissement de BNP Paribas en Asie. Sophie Javary ajoute : « Je tiens également à remercier Thierry pour l’énergie, la passion et la vision qu’il a déployées dans la direction de la plateforme ECM et je lui souhaite une grande réussite dans ses nouvelles fonctions ».

Le Corporate Finance EMEA regroupe l’activité ECM EMEA et celle de conseil en fusions et acquisitions EMEA, qui constituent des centres d’excellence de BNP Paribas. Corporate Finance EMEA met son expertise au service des clients du Groupe pour leur apporter des conseils de premier ordre et les accompagner dans leurs opérations les plus complexes et stratégiques. Corporate Finance EMEA fait partie de la division Corporate Clients Financing and Advisory (CCFA) de la banque, qui comprend aussi les activités de coverage pour les clients « entreprises », ainsi que les groupes sectoriels (« Industry Groups ») et les expertises en solutions de financement.