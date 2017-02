Innovation

Amundi ETF poursuit le développement de sa gamme avec la cotation de 7 nouveaux ETF obligataires, en réplication physique, sur Euronext Paris.

Ces nouveaux ETF offrent des expositions obligataires core (Aggregate, Global et Euro Govies, Global et Euro Corporate et US linkers), pour répondre aux besoins des investisseurs en termes de recherche de rendement et de diversification. Enregistrés dans 12 pays [1], ils seront prochainement listés sur les principales bourses européennes.

Fannie Wurtz, Directeur du métier ETF, Indiciel et Smart Beta d’Amundi, commente : « Ces lancements sont une nouvelle étape dans notre volonté d’offrir aux investisseurs une large palette de solutions pour gérer leur allocation d’actifs, notamment sur le segment obligataire qui constitue un des axes de développement majeurs du marché européen des ETF. Notre offre de gestion indicielle obligataire s’appuie sur les forces d’Amundi, acteur de référence sur la classe d’actifs : une connaissance approfondie des segments obligataires, des conditions d’accès et d’exécution privilégiées et des prix compétitifs. »

Cette nouvelle offre obligataire comprend :

AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M UCITS ETF DR LU1437024729 | Frais courants [2] : 0,20 %

Objectif : répliquer au plus près l’évolution de l’indice Barclays Global Aggregate (500 Millions), total return [3] (i.e coupons réinvestis), libellé en USD, à la hausse comme à la baisse.

Il s’agit du premier ETF en réplication physique [4] disponible sur un indice Global Aggregate comprenant plus de 13000 titres – bons du trésor, obligations d’état, obligations corporate, devise, haut rendement, dette émergente, etc. - de notation Investment Grade et dont le minimum d’émission dépasse les 500 millions d’euros.



Objectif : répliquer au plus près l’évolution de l’indice J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global), total return [6] (i.e coupons réinvestis), libellé en EUR, à la hausse comme à la baisse. Cet ETF permet une exposition aux titres émis par les gouvernements de 13 pays développés.

AMUNDI INDEX BofA MERRILL LYNCH EURO GOVIES 1-10 UCITS ETF DR LU1437018598 | Frais courants2 : 0,14 %

Objectif : répliquer au plus près l’évolution de l’indice Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Government Bond, total return [7] (i.e coupons réinvestis), libellé en EUR, à la hausse comme à la baisse, pour une exposition aux titres Investment Grade des gouvernements de la zone Euro dont la maturité est comprise entre 1 et 10 ans.

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE UCITS ETF DR LU1437018168 | Frais courants [8] : 0,16 %

Objectif : répliquer au plus près l’évolution de l’indice Barclays Euro Aggregate Corporate, total return [9] (i.e coupons réinvestis) libellé en EUR, à la hausse comme à la baisse. Cet ETF permet une exposition aux titres Investment Grade émis par des sociétés privées de la zone Euro.

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 UCITS ETF DR LU1525418643 | Frais courants [10] : 0.20 %

Objectif : répliquer au plus près l’évolution de l’indice Barclays Euro Corporate BBB 1-5 Year, total return (i.e coupons réinvestis), libéllé en EUR, à la hausse comme à la baisse. Cet ETF permet une exposition aux titres notés BBB émis par les sociétés privées (corporate), libéllés en euro et ayant une maturité comprise entre 1 et 5 ans.

AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 UCITS ETF DR LU1525418726 | Frais courants [11] : 0.20 %

Objectif : répliquer au plus près l’évolution de l’indice Barclays US Corporate BBB 1-5 Year, total return (i.e coupons réinvestis), libéllé en USD, à la hausse comme à la baisse. Cet ETF permet une exposition aux titres notés BBB émis par les sociétés privées (corporate), libéllés en Dollar et ayant une maturité comprise entre 1 et 5 ans.