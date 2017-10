Alexandre rejoint Unigestion après une dizaine d’années chez Lombard Odier, où il a principalement occupé le poste de Directeur de la gestion actions systématique et investissements alternatifs. Précédemment, il a occupé les postes de Directeur des solutions d’investissement « Smart Beta » et gérant de fonds actions dans cette même entreprise.

Avant de rejoindre Lombard Odier en 2007, il a passé trois ans en tant qu’analyste quantitatif et gérant de portefeuille chez UBP (Union Bancaire Privée), et quatre ans comme gérant de portefeuille pour les mandats multi-actifs chez BNP Paribas.

Basé à Genève, Alexandre dirigera la construction des portefeuilles d’actions d’Unigestion et sera rattaché à Alexei Jourovski, Responsable Actions.

Alexei Jourovski, Responsable Actions, a déclaré : « L’expertise et la philosophie d’investissement d’Alexandre reflètent parfaitement l’ADN et la culture d’Unigestion. Il est riche d’une grande expérience dans la gestion de stratégies d’investissement fondées sur les risques et dans les solutions d’investissement actions factorielles. Nous sommes ravis qu’il nous rejoigne et convaincus que sa connaissance de l’investissement et son style apporteront une importante valeur ajoutée à nos clients, actuels et futurs. »

Alexandre Déruaz, Responsable de la Construction de Portefeuille, a déclaré : « Unigestion est reconnue pour ses solutions de placement innovatrices et encadrées par une gestion rigoureuse des risques, qu’elle offre à ses clients à travers le monde. Je suis ravi de rejoindre une équipe qui partage la même philosophie d’investissement que moi, et qui cherche perpétuellement à s’adapter aux besoins de ses clients. »