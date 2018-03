reBuy, le site en ligne pour l’achat et la vente de produits électroniques reconditionnés annonce la clôture d’une levée de fonds, menée entre autres par Evoco et des membres de la Direction de la startup allemande.

Pérenniser le modèle de commerce durable proposé par reBuy

reBuy boucle un tour de table de 21 millions d’euros. La société reBuy augmente ainsi sa dotation en fonds propres afin de financer la poursuite de sa stratégie de croissance et d’expansion rentable. reBuy avait d’ailleurs réalisé sa première année rentable en 2017, en franchissant le cap des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Fort de cette levée de fonds menée par sa Direction et trois investisseurs internationaux, Evoco, investisseur principal ainsi que Headwy Capital Partners et Keyhaven Capital Partners, reBuy souhaite accélérer son développement à l’international, renforcer sa marque propre et améliorer de manière continue son expérience client. reBuy est en effet présent en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et en France.

L’équipe de Direction de reBuy a saisi l’opportunité d’investir personnellement dans la croissance de l’entreprise. « Il n’y a pas de meilleure façon de montrer aux clients, aux collaborateurs et aux investisseurs, à quel point nous croyons au potentiel de reBuy et en notre modèle économique. Grâce à ce nouveau capital, nous serons parfaitement équipés pour mettre en œuvre notre stratégie d’internationalisation. » déclare Torsten Schero, CEO de reBuy.

reBuy accueille également de nouveaux investisseurs : les fonds d’investissement londoniens de Headwy Capital Partners et Keyhaven Capital Partners s’affirment pleinement convaincus par le succès de reBuy. Michel Galeazzin, partenaire et co-fondateur d’Evoco est convaincu par le modèle économique de l’entreprise : « Avec reBuy, nous investissons dans un modèle économique rentable et durable. Notre confiance repose sur une équipe de direction qui aspire à faire de reBuy un succès international. L’augmentation de nos investissements déjà existants s’inscrit très bien dans notre stratégie : nous voulons accompagner les entreprises rentables déjà bien implantées dans leur développement international. ».