newHeat est une start-up créée en décembre 2015 par Hugues Defréville et Pierre Delmas. Leur projet consiste à développer des centrales thermiques 100% solaires et proposer cette chaleur aux industriels français.

Un premier contrat a été signé avec une importante papeterie implantée en région Nouvelle-Aquitaine au cours de l’année 2016. newHeat lui fournira une grande partie de la chaleur nécessaire au préchauffage de l’eau de sa chaudière, et ce, durant 15 ans. Dans le même temps, la société présente un banc de test, outil unique en France, capable de valider sur une période de 18 mois, la fiabilité et la compétitivité de l’énergie solaire thermique. Les fondateurs assurent qu’ils peuvent proposer des tarifs allant de 10 à 30 % en dessous de ceux issus des moyens de production classiques, sans aucun investissement à la charge de l’industriel. Pour autant, il ne s’agit pas d’entrer en concurrence avec les centrales biomasses, mais de proposer des solutions complémentaires. Après avoir réuni 300 000 € de love money, newHeat vient de boucler une levée de fonds de 1,8 million d’euros auprès de trois investisseurs : Noria, Ponticelli Frères et le groupe Etchart.

Cette levée de fonds va permettre à la start-up de lancer les travaux de sa première centrale thermique solaire, la plus grande de France et de continuer son développement commercial, en ciblant non seulement les industriels mais aussi les collectivités. La société envisage également un développement à l’international, incluant la construction d’environ 50 centrales thermiques à l’horizon 2024.

Dans le cadre de cette levée de fonds, newHeat était conseillée par l’équipe bordelaise de Brunswick Société d’Avocats sur les aspects corporate, représentée par Pierre Gramage, Avocat associé et Vincent Gorse, Avocat. Cette opération illustre l’expertise de l’équipe dans le domaine du capital-innovation et sa volonté de conseiller des créateurs d’entreprises dans les secteurs de prédilection du cabinet tels que les NTIC, les nouvelles énergies, les medtech, ou encore les biotechnologies.