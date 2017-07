Investment Banking

iRobot Corp. (NASDAQ : IRBT), leader dans la robotique grand public, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif pour l’acquisition de Robopolis SAS (Lyon, France). Celle-ci devrait être finalisée en octobre 2017.

Suite à l’acquisition récente par iRobot de son distributeur au Japon, l’achat de Robopolis permettra à iRobot de capitaliser sur l’élan du marché, en accélérant l’adoption de robots pour la maison. Cela renforcera le réseau de distribution de l’entreprise, assurant la cohérence globale de la marque, tout en répondant mieux aux besoins des consommateurs européens. Cette acquisition stimulera la croissance en Europe de l’Ouest grâce à une approche complète de toutes les activités du marché dont les ventes, le marketing, l’image de marque, les relations entre distributeurs et le service client.

Robopolis, distributeur exclusif d’iRobot depuis 2006 et plus grand distributeur de l’entreprise dans divers pays de la région EMEA, vend sur sept marchés clés en Europe occidentale dont l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Belgique, l’Autriche, les Pays-Bas et le Portugal. La zone EMEA est une région stratégique pour iRobot, puisqu’elle représente environ 25 % de ses revenus totaux en 2016. Robopolis représentait près de la moitié des revenus d’iRobot en EMEA en 2016.

« A ce stade de l’évolution du marché en Europe occidentale et de l’opportunité de croissance qu’elle présente, nous estimons qu’une stratégie « go-to-market » plus directe est nécessaire pour continuer à conduire l’adoption de robots pour la maison », a déclaré Colin Angle, Chairman et Chief Executive Officer d’iRobot. « L’équipe de Robopolis a joué un rôle déterminant dans l’établissement d’iRobot en tant que marque leader de la robotique domestique en Europe occidentale. Nous attendons avec impatience de les rejoindre et de travailler ensemble pour assurer une croissance continue. »

« L’équipe Robopolis est ravie de rejoindre officiellement iRobot après plus d’une décennie de collaboration », a déclaré Denis Guyennot, Président-Directeur Général de Robopolis. « Grâce à une large connaissance des produits iRobot et à l’expérience de la distribution sur plusieurs marchés, la nouvelle organisation continuera à développer des relations étroites avec les partenaires de la chaîne et est bien placée pour stimuler la croissance future en EMEA. »

Robopolis s’alliera aux opérations EMEA d’iRobot dont le siège est à Londres, au Royaume-Uni. L’équipe de direction existante de Robopolis rejoindra iRobot. Jean-Jacques Blanc, actuellement Vice President & General Manager Overseas d’iRobot, dirigera le nouvel ensemble des opérations combinées et reportera à Christian Cerda, Chief Operating Officer d’iRobot.

iRobot va acquérir l’entreprise pour 141 millions de $, ou environ 0,9 fois le chiffre d’affaires de Robopolis à douze mois révolus en juin 2017, sous réserve des ajustements habituels des prix d’achat prévus dans le contrat d’achat définitif.

iRobot utilisera ses réserves de trésorerie pour payer l’acquisition. L’acquisition devrait générer des revenus supplémentaires d’environ 25-35 millions de $ en 2017. Sur la base des normes comptables américaines (US GAAP), iRobot s’attend à ce que l’achat soit dilutif entre 0,45 – 0,30 $ en 2017. À partir de 2018, l’acquisition devrait générer des revenus supplémentaires et un bénéfice par action plus élevé.