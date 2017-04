iM Square est la première plateforme européenne d’investissement dédiée à la gestion d’actifs. Le lancement d’une plateforme de distribution aux Etats-Unis devrait avoir lieu en 2018. De nouveaux investissements dans des sociétés de gestion entrepreneuriales aux Etats-Unis et en Europe, disposant d’un style de gestion marqué et performant, sont prévus d’ici la fin de l’année 2017.

Philippe Couvrecelle, Président d’iM Square, commente : « Nous sommes ravis d’accueillir Julien Froger pour prendre en charge notre développement en Europe et passer ainsi à l’étape suivante de notre développement. Une autre embauche sera également annoncée prochainement, au poste de Directeur des risques. L’équipe de distribution aura en charge la commercialisation des fonds et mandats des sociétés de gestion détenues par iM Square, depuis Paris, auprès des grands institutionnels et distributeurs européens. »

Julien Froger est diplômé de Grenoble École de Management et a 12 années d’expérience sur les marchés financiers. Il a d’abord occupé plusieurs postes en tant que responsable de distribution en France et à Monaco pour Edmond de Rothschild Asset Management ou encore Société Générale Asset Management. Il a, par la suite, rejoint Janus Capital en tant que responsable du développement en Europe Francophone.

Basé à Paris, Julien rejoint iM Global Partner cette année et occupera le poste de Directeur Commercial. Il est notamment en charge des relations avec les clients institutionnels et distributeurs en Europe. iM Global Partner ambitionne de collecter entre 500 millions et 1 milliard d’euros en 3 ans en Europe.