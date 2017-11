Wizbii veut révolutionner le financement des études

Avec 1.2 million de membres et après avoir permis à 33 000 étudiants et jeunes diplômés de décrocher un emploi en 2016, Wizbii élargit son champ d’action en s’attaquant à une problématique majeure pour les jeunes : le financement de leurs études. Pour preuve, ils sont près d’un sur deux à déclarer que le choix de leur parcours de formation a été influencé par son coût [1].

L’acquisition de Filengo s’inscrit dans le projet de Wizbii d’offrir aux 18-30 ans une offre complète de services pour leur carrière et marque l’ouverture de Fibii.co, son univers dédié au financement des 18-30 ans.

Une première acquisition stratégique

Créé il y a tout juste un an, le site en ligne Filengo propose aux étudiants de calculer le montant des aides et bourses auxquelles ils peuvent prétendre. En quelques clics et moins de 5 minutes, l’internaute peut découvrir les principales aides nationales et locales dont il peut bénéficier pour augmenter son budget étudiant.

Lancé de manière confidentielle à la rentrée 2016, Filengo a déjà vu plus de 20.000 jeunes faire appel au service, 170 aides financières sont référencées sur la plateforme, et près de 97% des étudiants le recommandent à leurs amis.

Benjamin Ducousso, CEO et Cofondateur de Wizbii commente : "Wizbii s’est donnée pour mission de proposer aux jeunes tous les services dont ils ont besoin pour lancer leur carrière. Le lancement de Fibii.co, notre univers dédié au financement des 18-30 ans et le rachat d’un spécialiste du sujet comme Filengo nous permettent de proposer dès aujourd’hui une première réponse concrète aux centaines de milliers d’étudiants n’ayant pas les ressources pour réaliser leur projet de carrière."