Créé en mars 2015 par Chloé Fournier, Welkeys est un service de conciergerie nouvelle génération qui simplifie et optimise la gestion des locations courts et moyens-séjours à destination des propriétaires qui louent sur des plateformes de locations entre particuliers. Afin de s’occuper de la logistique de ces locations (de l’accueil des voyageurs à la sortie des lieux en passant par l’entretien), la start-up s’appuie sur un réseau organisé de 500 concierges professionnels gérés par leurs City managers, expérimentés et vérifiés, issus de formation hôtelière, parlant une ou plusieurs langues étrangères, et situés dans 40 villes en France.

Welkeys a lancé depuis janvier 2017 une offre « Welkeys Premium » visant les investisseurs immobiliers, les expatriés et réseaux immobiliers à la recherche d’une offre de property management haut de gamme complète. Présente à Viva Technology sur le lab d’AccorHotels, Welkeys a remporté le prix Innovation Award 2017 du challenge « Welcome to the Neighborhood » organisé par le groupe.

Ainsi, la startup prend en charge la location de A à Z : audit de l’appartement, création de l’annonce avec des photos professionnelles, diffusion sur plusieurs plateformes (Airbnb, Booking, Homeaway et Tripadvisor), gestion du calendrier, des réservations et des échanges avec les voyageurs 24h/24, optimisation des prix en fonction de la saisonnalité, coordination de l’accueil, du ménage et de la gestion du linge de maison entre chaque location avec les concierges de la communauté Welkeys, … Aujourd’hui, ce service est déployé dans 10 villes en France et assure une rentabilité de près de 11% à ses clients.

Cette seconde levée de fonds va permettre à Welkeys de renforcer son offre Premium à Paris et en région, en proposant des services de qualité hôtelière aux propriétaires à la recherche de rentabilité et à leurs voyageurs en quête d’expérience. La startup va ainsi étoffer son réseau de city managers dans chacune des villes cibles et offrir une qualité de service haut de gamme à ses voyageurs. Elle va prochainement proposer son parc d’appartements à de grands groupes à la recherche de nouvelles expériences de business travel.

"Cette seconde levée de fonds va nous permettre de renforcer notre offre Premium pour répondre encore plus aux attentes de nos clients, city managers et concierges. Notre préoccupation est de proposer un service haut de gamme pour continuer à satisfaire des consommateurs internationaux toujours plus exigeants" déclare Chloé Fournier, fondatrice de Welkeys.

Enfin, ce deuxième tour de table va permettre à Welkeys de renforcer son développement à l’international, notamment en Europe (Belgique, Espagne et Portugal) et au Maroc, afin de se positionner durablement comme service de conciergerie exclusif.

" Je suis fier de participer à l’aventure Welkeys, qui a su anticiper et réaliser l’innovation attendue par tous les professionnels de l’immobilier à la recherche d’un service exclusif " commente Jean Madrangeas nouvel actionnaire de Welkeys

Devant faire face au boom des locations entre particuliers avec l’essor de nombreuses plateformes et le mécontentement grandissant des hôteliers et du voisinage, la législation concernant ces locations se durcit dans les grandes villes. Actuellement, ce marché en pleine professionnalisation permet à Welkeys d’émerger sur ce secteur, tout en contribuant à insérer de nouvelles pratiques respectueuses, favorisant un service haut de gamme, professionnel et personnalisé.