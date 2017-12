La startup ambitionne une implantation dans toute la France, ainsi qu’un renforcement de son offre pour devenir la référence des conciergeries Airbnb.

Un service Made in France avant tout

Co-fondée par Romain Bellet et Victor Fioux en 2014, WeHost est présente sur Paris, Bordeaux, Biarritz et sur le Bassin d’Arcachon, et tend à s’implanter sur tout le territoire français. “Cette levée de fonds va ouvrir notre service à de nouvelles villes courant 2018”, ajoute Romain Bellet. De Toulouse à Marseille, en passant par Nantes, Lyon ou Montpellier, de nouveaux propriétaires vont pouvoir faire confiance en ce pionnier de la conciergerie AirBnb.

Grâce à ce développement géographique, la levée de fonds devrait permettre à WeHost de conclure de nouveaux partenariats locaux comme elle l’a fait avec les entreprises telles que ”Eelway”, “Kidelio” ou “Tout Art Faire”. “Chez WeHost, nous affectionnons particulièrement ce genre de partenariats ; cela nous permet de collaborer avec des entreprises locales et générer des emplois dans les régions où nous nous déployons”, conclut Romain Bellet.

“A l’instar de ses concurrents qui ont levé plusieurs millions d’euros assez rapidement, WeHost boucle sa première levée trois ans après sa création. Une manière de souligner la démarche d’un service rentable dès ses prémices et d’accélérer la croissance de l’entreprise sur toute la France. Chez WeRaiseStartup, nous sommes fiers de pouvoir accompagner le projet de cette pépite française.” commente Logan Fouchet, Directeur général de l’accélérateur WeRaiseStartup.

De la technologie au service de la qualité

Depuis son lancement, WeHost s’est vite imposée comme un véritable précurseur des conciergeries Airbnb en proposant un accompagnement complet et transparent à destination des propriétaires qui ne peuvent gérer leurs locations courtes durées pendant leurs absences. Avec plus de 300 logements gérés depuis sa création et plus de 4000 arrivées enregistrées, WeHost est devenue un acteur majeur du marché.

Grâce à cette levée de fond et accompagnée par l’accélérateur WeRaiseStartup, le service proposera notamment aux utilisateurs une application mobile qui sera disponible au cours de l’année 2018 ainsi qu’un parcours utilisateur amélioré, avec toujours dans l’optique de faciliter le quotidien des propriétaires.