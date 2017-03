Voip Telecom est un opérateur télécom pour entreprises de nouvelle génération, leader français des technologies cloud : voix sur IP, standard hébergé dans le cloud, mode Saas, convergence fixe/mobile et intégration de la téléphonie dans les applications métiers.

Voip Telecom propose aux entreprises des services de connexion Internet, téléphonie fixe et mobile qui apportent des services supplémentaires et permettent généralement de réduire les coûts.

Après l’annonce par l’Arcep de l’arrêt du RTC (le réseau téléphonique historique de France Telecom), l’ensemble du marché entreprises va progressivement migrer sur ces nouvelles technologies cloud. Voip Telecom compte profiter de cette mutation pour renforcer sa place d’acteur leader en France.

Voip Telecom connait une très forte croissance, de plus de 100% par an sur les 3 dernières années.

En 2015, Voip Telecom a déjà eu recours à Look&Fin pour un premier de 100 000€ pour financer son déménagement et l’ouverture de nouvelles agences.

Pour son second financement, Voip Telecom recherchait 300 000€ pour développer ses infrastructures techniques dans des data centers et afin de réaliser des aménagements dans ses nouveaux locaux.

Sur Look&Fin, le prêt a été souscrit par une cinquantaine de prêteurs. C’est un prêt amortissable sur 48 mois à un taux d’intérêt annuel de 5%.

« Notre première expérience avec le crowdlending ayant été très concluante, nous n’avons pas hésité à refaire appel à Look&Fin lorsque l’occasion s’est présentée. Pourquoi ? Le crowdlending est rapide et efficace : les fonds ont été levés en 40 secondes ! Il n’est pas nécessaire non plus de fournir des cautions et garanties personnelles, un détail important pour nous, entrepreneurs ! » déclare William Binet, Fondateur de Voip Telecom.