Investment Banking

Ventiv Technology, le leader mondial indépendant de solutions de gestion des risques et des assurances, annonce l’acquisition de Webrisk, le Système d’Information et de Gestion des Risques (SIGR) d’Effisoft SAS, l’éditeur de logiciels spécialisés à destination des professionnels de l’assurance, la réassurance et la gestion des risques.

Webrisk est un Système d’Information et de Gestion des Risques qui aide les Risk Managers à gérer leurs opérations quotidiennes de manière plus efficace. Suite à cette acquisition, Ventiv continuera à maintenir et investir dans la plateforme Webrisk, en parallèle de ses solutions actuelles de gestion des risques.

Edouard Lefebvre et David Thomas, respectivement Directeur des Opérations de Webrisk et Directeur de Webrisk Londres, ainsi que leurs équipes, vont rejoindre Ventiv.

Steve Cloutman, Directeur Général de Ventiv déclare : "Nous sommes très heureux d’annoncer l’acquisition de Webrisk. Cette acquisition est une étape importante dans le développement de Ventiv en Europe. Webrisk a une solide réputation, une base client incroyable, une équipe très expérimentée et un produit reconnu, que nous sommes très fiers d’ajouter à Ventiv en Europe. Je suis persuadé qu’à travers notre expérience combinée, nous continuerons de fournir un excellent service à nos clients, tout en continuant à investir encore plus dans nos outils.".

Edouard Lefebvre annonce : "Nous sommes impatients de rejoindre l’équipe Ventiv. Avec cette opération, nous rejoignons le leader sur le marché à la fois en Europe mais dans le Monde." David Thomas ajoute "Cette intégration nous permet d’apporter à tous nos clients un support et une expertise encore plus grande.".