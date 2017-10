Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, a bouclé avec succès sa septième levée de fonds en récoltant 297 400 € pour le compte de Makheia Group. Ce dernier se revendique comme le premier groupe français de communication indépendant « post-publicitaire » et a été élu, fin 2015, Meilleur Groupe de Communication Indépendant à l’occasion du 36e Grand Prix des Agences de l’Année. Son modèle combine stratégies de communication et écosystèmes digitaux, innovation digitale et production de contenus à valeur ajoutée, ainsi que plateformes sociales et stratégies relationnelles multicanaux.

Le placement a pris la forme d’une émission obligataire, qui fait ressortir un taux de rendement annuel de 6,5 %, en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’un risque de non liquidité, et sera remboursée mensuellement (intérêts et principal) sur une durée de 60 mois. Ainsi, pour 1 000 € investis, le souscripteur percevra 19,57 € par mois.

Avec ce 7ème dossier, Vatel Direct a levé au total sur les dix derniers mois près de 4,3 M€ auprès de 200 souscripteurs, se plaçant ainsi au cinquième rang des principaux acteurs français du crowdlending en termes de montants collectés en 2017.