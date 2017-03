Valérie Plagnol succède à ce poste à Jean Paul Betbeze, qui reste membre du Conseil d’Administration. Après avoir été Directeur des Etudes Economiques pour d’importants établissements financiers en France et à l’étranger, Valérie Plagnol est aujourd’hui Economiste indépendante, consultante en stratégie, conseiller scientifique et chef économiste pour le BIPE (cabinet de conseil en analyse stratégique et prospective économique).