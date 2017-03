Innovation

Ce fonds complète la gamme existante d’investissements alternatifs directs d’Unigestion, qui comprend les fonds Uni-Global – Cross Asset Trend Follower, Uni-Global – Alternative Equities Compass World, Unigestion Long/Short Global Opportunities et Uni-Global – Absolute Return.

Le lancement de cette stratégie répond à trois préoccupations majeures touchant les investisseurs et plus largement toute la gestion d’actifs :

Les performances attendues des investissements classiques ne sont pas particulièrement séduisantes car les rendements obligataires demeurent historiquement bas et les valorisations des actions sont tendues ;

Les risques politiques et macroéconomiques pourraient déclencher un regain de volatilité ;

Les commissions généralement imposées par les hedge funds sont souvent démesurées par rapport aux performances qu’ils génèrent.

Unigestion a donc entrepris de concevoir une stratégie qui capturerait les sources de performance des hedge funds de façon plus rentable et a identifié les primes de risque (risques pour lesquels les investisseurs qui s’y exposent sont rémunérés) susceptibles d’y parvenir de manière optimale.

Les trois grandes familles de primes de risque exploitées par la stratégie sont : les facteurs sur le marché des actions (valeur, qualité, taille et momentum) ; le portage ou « carry », qui consiste à extraire le surcroît de rendement entre les actifs plus rémunérateurs et ceux générant des flux de revenus moins élevés ; et le suivi de tendance ou « trend following », qui s’appuie sur la propension des tendances à persister dans le temps.

« En ajoutant à la définition de ces primes les modèles de risque internes et une allocation optimale entre elles aboutissant à une exposition équilibrée aux divers régimes macroéconomiques, nous générons des performances faiblement corrélées aux actions et aux obligations » indique Unigestion.

La stratégie vise une surperformance de 7 % par an par rapport aux liquidités (hors commissions) sur un horizon d’investissement de 3 à 5 ans et offre une liquidité journalière dans le cadre d’une structure de type OPCVM. L’objectif est également de limiter la volatilité à 8 %, avec à la clé des performances corrigées du risque plus régulières.

La stratégie sera gérée par une équipe composée d’experts de l’ alternatif issus des équipes actions et Cross Asset Solutions d’Unigestion.

Jérôme Teiletche, Responsable Cross Asset Solutions, a déclaré : « Notre stratégie de primes de risque alternatives s’appuie sur des années de recherche et d’analyse approfondie des performances des hedge funds. S’il y a manifestement encore de la place pour les gérants de hedge funds chevronnés générant un véritable alpha, notre type de stratégie intéressera tout investisseur à la recherche de sources de performances alternatives liquides, moins coûteuses et dont les risques sont totalement gérés. Nous avons mis plusieurs années pour construire cette stratégie en nous appuyant sur la recherche et les ressources d’Unigestion et sommes convaincus qu’elle offrira à nos clients une véritable source de diversification des performances corrigées du risque. »