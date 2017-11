Truffle Capital, société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, annonce le premier closing de son fonds Truffle Financial Innovation Fund à 70M€. Ce nouveau fonds, levé auprès d’investisseurs institutionnels de renom à l’image du Groupe BPCE, est dédié à l’innovation dans les secteurs de la finance et de l’assurance. Il porte l’ambition de créer et accompagner dans la durée 12 à 15 sociétés en France et en Europe.

« Nous sommes très heureux d’annoncer le premier closing de notre fonds FinTech – InsurTech, levé auprès d’investisseurs dont l’expertise est reconnue et que nous remercions de leur confiance. Le monde de la finance et de l’assurance aborde une période de transformations radicales qui devraient conduire à un véritable changement de paradigme. Nous sommes déterminés à jouer un rôle clé dans cette transformation en soutenant activement la construction des leaders technologiques de demain, qui s’appuieront sur l’intelligence artificielle, le machine learning, le big data, la blockchain ou encore la cybersécurité pour transformer durablement notre industrie, » déclare Bernard-Louis Roques, Cofondateur et Directeur Général de Truffle Capital.

Le fonds Truffle Financial Innovation Fund réunit pour son premier closing Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France et d’autres grands institutionnels français qui ont choisi d’investir dans les domaines de la FinTech et de l’InsurTech, avec un objectif de rendement performant et la volonté de mener une politique active de veille technologique en prise directe avec les startups les plus innovantes.

Truffle Financial Innovation Fund vise une taille de 150 M€ et poursuit actuellement ses discussions avec d’autres investisseurs français et internationaux

Truffle Innovation Fund, une nouvelle étape clé du focus FinTech de Truffle Capital

Le fonds Truffle Financial Innovation Fund s’appuie sur l’expertise de Truffle Capital et de ses équipes, pionnières dans le domaine des Fintech et disposant d’un track-record unique de construction de sociétés disruptives basées sur des technologies de pointe. Fort de son ADN d’« entrepreneurs-investisseurs », Truffle Capital a identifié, dès les premiers changements règlementaires intervenus en 2012, le potentiel de marché lié à la digitalisation de l’industrie financière. Truffle Capital a créé en 2015 le premier incubateur FinTech de France, avec 8 sociétés en portefeuille, dont 3 vendues avec succès au cours des derniers mois.

Aujourd’hui, Truffle Capital franchit une nouvelle étape de son développement en lançant un fonds institutionnel qui a vocation à créer, accompagner et financer 12 à 15 futurs leaders de la FinTech et de l’InsurTech.