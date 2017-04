Avec plus de 300 clients et 1,5 million d’utilisateurs (Continental, Nikon School, Areva, EADS, Epame Formation, Johnson & Johnson, Van Cleef & Arpels, etc.), Training Orchestra propose des solutions permettant de tirer profit des nouveaux dispositifs et changements occasionnés par les réformes en termes de formation (mise en place du CPF, etc..).

La société, qui emploie 45 personnes, gère et optimise plus de 1,5 milliard d’euros de budget de formation par an dans le monde.

En accompagnant Training Orchestra dans son développement à l’international, cette opération a pour objectif de faire émerger un leader mondial dans le domaine du Training Management Software via la conquête de nouvelles parts de marché, notamment sur le continent américain. L’entreprise réalise aujourd’hui plus de 85 % de ses revenus en France et souhaite réaliser plus de 75 % de son chiffre d’affaires à l’international à horizon de 4 à 5 ans, dont 30 % aux USA. De plus, le maillage commercial existant à vocation à se développer.

« Cette levée de fonds nous permet d’accélérer notre développement international, nos investissements ainsi que le recrutement forces commerciales supplémentaires aux États-Unis où nous avons déjà des bureaux, des clients et des partenaires , a déclaré Stéphane Pineau, Co^ Fondateur et Président Directeur Général de Training Orchestra. Nous cherchons également à développer notre gamme de produits afin de poursuivre l’innovation et développer les fonctionnalités les plus avancées de l’industrie de la formation, ce qui nous permettra de créer encore plus de valeur pour nos clients », a ajouté Laetitia Nourry, Co-Fondatrice et Directrice Générale.

« Training Orchestra, portée par une équipe d’experts, a démontré sa capacité à nouer de prestigieux partenariats stratégiques avec les leaders mondiaux du SIRH », explique Stéphane Simoncini, Directeur de Participations chez CM-CIC Innovation.

« Les dirigeants de Training Orchestra ont développé une forte capacité d’écoute, ce qui nous semble essentiel pour répondre de manière efficace et pérenne aux besoins spécifiques de ce marché. Par ailleurs, la maturité de l’environnement réglementaire français a permis de construire une offre évolutive et adaptable, avec une véritable profondeur fonctionnelle donnant sens pour le développement à l’international », ajoute Cyrus Contant, chargé d’affaires chez CM-CIC Innovation.

« Nous avons été séduits par l’équipe emmenée par Stéphane Pineau et Laetitia Nourry ainsi que par la qualité du positionnement de Training Orchestra. Les entreprises ne disposent pas d’outils performants pour gérer la formation présentielle de leurs collaborateurs et recourent souvent à des solutions ponctuelles comme des tableurs Excel. Training Orchestra, véritable ERP de la formation manage et optimise l’ensemble du processus afin d’apporter une réponse parfaite à ce besoin », ajoute Charles Bourgain, investisseur chez Turenne Capital.

« Intervenant sur de nombreux dossiers SaaS d’Entreprise, nous avons immédiatement été convaincus par Training Orchestra. D’abord par les bénéfices significatifs et tangibles apportés à ses clients, dont la satisfaction se traduit par une attrition très faible et une valeur client élevée. Enfin et surtout, par l’équipe de premier ordre qui a su définir une stratégie claire et lisible pour ses partenaires, sécurisant ainsi sa croissance en Europe et aux États-Unis » souligne Marc Chancerel, Associé de Blueprint Partners.