Dans sa dernière livraison, la préface de Maurice Obstfeld nous offre une synthèse de qualité. Nous avons tous en tête l’accélération de la croissance mondiale visible sur les 6 derniers mois. Ainsi le FMI estime la croissance mondiale à +3.6% et +3.7% sur 2017 et 2018 (vs +3.2% pour 2016). De même, les banques centrales (même la FED) maintiennent des conditions financières favorables. A en croire les performances récentes des actions, les marchés financiers ont largement intégré ces éléments.

Ce « momentum » devrait encore se poursuivre quelque temps. Mais à plus long terme des risques pèsent encore sur la croissance économique.

D’une part, si l’inflation reste contenue c’est que les salaires progressent peu en moyenne. Les emplois les plus qualifiés qui profitent de la croissance ne suffisent pas à augmenter le niveau global des revenus. Ces développements pèsent sur la consommation à long terme et entraînent des réactions contre la mondialisation. D’autre part, les pays exportateurs de produits de base ne bénéficient plus autant de la croissance manufacturière chinoise.

Pour le moment les marchés financiers ignorent ces risques dont l’horizon temporel semble trop éloigné…