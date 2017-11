Innovation

TOBAM, le pionnier du smart beta, a annoncé le lancement du TOBAM Bitcoin Fund, un fonds d’investissement alternatif non réglementé, mis en place en France. Ce fonds, le premier du genre en Europe, permettra aux investisseurs qualifiés et institutionnels désireux de s’exposer à la crypto-monnaie de bénéficier des systèmes de recherche et d’informatique de haut niveau mis en place par TOBAM pour investir dans le Bitcoin.

Résultant du développement de la technologie blockchain, de plus en plus de crypto-monnaies ont été créées ces dernières années, le Bitcoin offrant la capitalisation boursière la plus élevée, le plus long track-record mais aussi la meilleure liquidité. Malgré l’intérêt croissant pour la monnaie numérique, les solutions actuelles disponibles pour se positionner sur le Bitcoin posent de nombreuses difficultés aux investisseurs.

Pour la première fois, le fonds de TOBAM permet aux investisseurs qualifiés d’être exposés à la crypto-monnaie à travers un véhicule d’investissement plus pratique et plus sûr. Grâce à un processus de gestion transparent et rigoureux, ce fonds intègre notamment l’atténuation des risques de perte et de vol.

Bien que le Bitcoin soit exposé à des risques importants, y compris un très haut niveau de volatilité, il offre également des avantages de diversification, un thème qui est au cœur de la création de TOBAM. La société, un pionnier quantitatif et systématique de l’investissement, a développé des systèmes de cybersécurité et des capacités technologiques de pointe au cours des 12 dernières années, ce qui renforcera la structure et le fonctionnement du fonds.

TOBAM tirera parti des capacités de recherche ainsi que de sa puissance informatique interne pour mettre en œuvre des systèmes de gestion des risques entièrement intégrés, avec des systèmes d’investissement en direct. L’équipe interne de recherche et développement de crypto-monnaie de TOBAM, comprend des informaticiens, des ingénieurs, des chercheurs et des experts en gestion des risques.

Parallèlement à la montée de la technologie dans l’économie mondiale et aux perturbations croissantes dans les équilibres traditionnels des marchés financiers, le besoin de nouvelles normes est apparu. TOBAM estime que le Bitcoin et les crypto-monnaies en général ont le potentiel pour devenir des standards durables sur les marchés financiers, y compris en matière d’épargne.

Yves Choueifaty, président de TOBAM, a déclaré : « La recherche est le pilier fondateur de TOBAM, et nous avons mené des recherches d’un point de vue technique, financier, économique et réglementaire sur Bitcoin pendant un an avant le lancement de ce fonds. Ce premier mouvement dans le monde des crypto-monnaies montre notre volonté de rester à la pointe de l’innovation et de proposer à nos clients des produits innovants dans un contexte de marchés performants (c’est-à-dire imprévisibles). Le Bitcoin étant un actif hautement diversifiant, ce lancement illustre également notre engagement de diversification sous toutes ses formes. TOBAM est à nouveau en avance et, pour le rester, nous continuerons à réinvestir une part importante de notre croissance dans la recherche et l’innovation pour le meilleur intérêt de nos clients ».

Christophe Roehri, responsable du développement commercial, a ajouté : « L’investissement direct dans le Bitcoin peut être difficile sur le plan opérationnel, cela va du choix de la plate-forme au maintien des mesures de sécurité adéquates, en passant par la gestion des modifications apportées au protocole. Notre objectif est de prendre le contrôle de ces défis opérationnels afin de faciliter l’accès aux investisseurs qualifiés désireux d’acquérir une exposition à Bitcoin, tout cela sous la forme d’un fonds ».

Le fonds est accessible aux investisseurs éligibles dans le cadre d’un placement privé, dans le monde entier.