La société accélère le développement de sa gamme de jeux thérapeutiques pour maladies chroniques sur smartphone, sur prescription médicale.

Tilak Healthcare, start-up du réseau iBionext qui développe des jeux vidéo médicaux pour le diagnostic et le suivi de maladies chroniques, annonce aujourd’hui avoir levé 2.5 millions d’euros auprès d’iBionext Growth Fund.

Grâce à ce financement, l’entreprise va accélérer le développement de ses jeux médicaux sur smartphone ciblant en premier lieu l’ophtalmologie avec les maculopathies. L’alliance inédite de l’innovation numérique et de l’expertise clinique est unique dans l’univers des jeux vidéo thérapeutiques : elle va permettre à Tilak Healthcare d’offrir des solutions de dépistage et de prévention qui vont entraîner un meilleur suivi de nombreuses pathologies chroniques.

Edouard Gasser, Directeur Général de Tilak Healthcare, se réjouit : « Chez Tilak Healthcare, nous sommes fiers d’adapter le pouvoir du jeu vidéo et du divertissement à des applications en santé, de par notre positionnement très distinctif dans l’univers de la santé digitale. Grâce à l’appui d’iBionext Growth Fund, nous allons faire du jeu vidéo sur support mobile un formidable outil au service de la santé. »

Alexia Perouse, Directrice Générale d’iBionext Growth Fund, commente : « Nous croyons fermement au potentiel de Tilak Healthcare. La constitution d’une équipe complémentaire signe l’accélération du déploiement de la plateforme de Tilak Healthcare auprès des médecins et des patients et constitue des signaux positifs pour notre investissement. L’alliance du jeu vidéo et de la médecine offre toutes les potentialités pour faire de Tilak Healthcare un leader des jeux thérapeutiques. »