Le GDPR (General Data Protection Regulation), nouveau règlement européen, vient bouleverser la façon d’appréhender le sujet de la protection des données personnelles dans nos entreprises. Il sera applicable en mai 2018. Pour accompagner ses clients sur cette problématique, TNP fait l’acquisition de CIL Consulting, cabinet d’experts en protection des données.

CIL Consulting, aujourd’hui CIL Consulting by TNP, a été fondé en 2010 par Florence BONNET (expert juridique pour le label européen EuroPriSe). Le cabinet accompagne les grands comptes dans leur conduite d’audit, de formation et de préparation à la mise en place d’une gouvernance et d’une démarche « GDPR » au sein de leurs groupes.

CIL Consulting by TNP dispose d’une expertise en ingénierie de la vie privée (Privacy by Design) et offre des prestations de Délégué à la Protection des Données (DPO externe) et de certification en protection des données). Il propose une démarche outillée (registre, audit et analyse d’impact, cartographie des données non structurées indispensable aux grandes organisations, permettant d’appréhender les systèmes d’information complexes.

« L’association de CIL Consulting et de TNP représente une excellente opportunité pour les grands groupes français d’être dans une démarche de transformation digitale ambitieuse, en toute conformité. Nos experts connaissent parfaitement les problématiques juridiques, techniques et organisationnelles, leurs enjeux et leurs implications opérationnelles » explique Florence BONNET, fondatrice de CIL Consulting.

Les règles mises en place de la protection des données personnelles couvrent toute l’activité des entreprises, toutes tailles confondues. Elles nécessitent pour les grands groupes la mise en place d’outils de tracking de conformité puissants. Il ne reste qu’une année pour les appliquer et peu d’entreprise s’y sont engagées.

« La manipulation des données est un sujet complexe et étendu. Dans les entreprises, la nouvelle règlementation induit de nombreuses nouvelles mesures en matière de protection des données parmi celles-ci la durée de rétention des données, le droit à la portabilité, nécessitant pour les plus grandes une Data Protection Officer. La conjugaison réunie TNP (métier, IT, gestion de projet, protection des données), CIL Consulting by TNP permet de mettre à disposition des grandes structures françaises et européennes une offre de services visant à industrialiser les processus de mise en conformité. Plus qu’une simple obligation, le Privacy by design s’inscrit comme un élément de différenciation fort pour les grands acteurs notamment du numérique, de la distribution et des services. » conclut Guy LETURCQ, Directeur Général et co-Fondateur de TNP.