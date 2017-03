THEAM, le spécialiste de la gestion indicielle, protégée et modélisée de BNP Paribas Investment Partners, poursuit le développement de son offre ETF et annonce le lancement de trois nouveaux ETF (Exchange Traded Fund) obligataires.

L’activité ETF de THEAM a connu un fort développement en 2016, enregistrant une progression de près de 20% de ses encours par rapport à 2015, soit une collecte nette de 950 millions d’euros [1]. C’est une hausse significative dans la mesure où les encours des ETF en Europe ont évolué de 10.8% sur la même période [2]. L’ambition annoncée en septembre dernier est de doubler les encours en ETF et fonds indiciels d’ici à 2020.

La gamme indicielle de BNP Paribas compte désormais au total 70 fonds indiciels et ETF et 15.9 milliards d’encours sous gestion [3]. Elle permet aux investisseurs institutionnels et particuliers de bénéficier d’une exposition aux principales classes d’actifs (actions, obligations et matières premières) sur les principales zones géographiques et de diversifier leurs portefeuilles avec des thématiques novatrices.

Les trois nouveaux ETF obligataires BNP Paribas Easy suivent une méthode de réplication physique et ont été cotés sur Euronext Paris le 14 février 2017 :

BNP Paribas Easy Barclays Euro Government Inflation Linked All Maturities UCITS ETF

Cet ETF offre aux investisseurs une exposition aux obligations d’Etats liées à l’inflation en zone Euro. Il réplique l’indice Barclays Euro Government Inflation Linked All Maturities (TR) libellé en euros. La composition de l’indice est revue sur une base mensuelle et ses coupons sont réinvestis à la fin de chaque mois.

BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF

Cet ETF réplique l’indice Barclays US Treasury qui offre une exposition aux obligations émises à taux fixe par le Trésor américain sur toute la courbe de taux. Cet indice, qui existe depuis 1973, est libellé en dollars US et ses coupons sont réinvestis. Il exclut les bons du Trésor US, en raison de leur maturité, et les STRIPS [4] pour éviter un double comptage.

BNP Paribas Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corporates UCITS ETF

Cet ETF offre aux investisseurs une exposition aux 40 obligations d’entreprises les plus liquides libellées en EUR et de qualité Investment Grade qui composent l’indice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates (TR). Statistiquement, cet indice est composé à 40% d’obligations d’entreprises du secteur financier et les émetteurs de la zone euro tendent à représenter 75% des titres. La composition de l’indice est revue chaque trimestre et ses coupons sont réinvestis à la fin de chaque mois.

Ces trois nouveaux ETF viennent compléter la gamme d’ETF obligataires jusqu’alors constituée du fonds BNP Paribas Easy Markit iBoxx® Euro Liquid Sovereigns ETF, qui réplique l’indice iBoxx Euro Liquid Sovereign Global Net Total Return et offre aux investisseurs un accès au marché des obligations gouvernementales de toutes maturités de la zone euro.

« Le listing de ces trois nouveaux ETF obligataires vient concrétiser notre volonté de diversifier la gamme BNP Paribas Easy qui s’articule aujourd’hui autour de trois grandes catégories de trackers : des ETF cœur de portefeuille qui répliquent les grands indices de place, des ETF thématiques (Bas carbone, immobilier coté, ISR) et des ETF smart beta (Faible Volatilité, Qualité, Valeur et Momentum) qui ont collecté plus de 650 millions d’euros depuis leur lancement en juin 2016 », a déclaré Isabelle Bourcier, Responsable de l’activité indicielle et ETF de THEAM.

Caractéristiques des trois nouveaux ETF obligataires de la gamme BNP Paribas Easy :