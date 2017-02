TH Real Estate - l’un des principaux acteurs mondiaux de la gestion des placements immobiliers - et NEINVER - groupe leader hautement spécialisé dans l’investissement, la promotion, et de gestion d’actifs immobiliers, deuxième opérateur européen de centres de marques et leader du secteur de l’outlet en Pologne et en Espagne - ont obtenu un financement par emprunt d’environ 344 millions d’euros pour le compte de la joint-venture créée entre NEINVER et TIAA - une société de services financiers classée au Fortune 100. TH Real Estate intervient au nom de la joint-venture constituée entre sa société mère TIAA et NEINVER.

TH Real Estate et NEINVER ont récemment mené à bien l’acquisition de six centres de marques en Espagne, en Italie et en Pologne. Cette opération a été réalisée pour le compte de la joint-venture et cinq de ces actifs ont fait l’objet d’un financement : San Sebastian de los Reyes The Style Outlets, Getafe The Style Outlets, Las Rozas The Style Outlets (Espagne) ; Vicolungo The Style Outlets (Italie) et FACTORY Poznan (Pologne).

Pour les trois villages de marques espagnols, le financement d’environ 187 millions d’euros a été accordé pour une durée de sept ans conjointement par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (succursale espagnole) et par Natixis S.A. Les deux établissements bancaires sont intervenus en qualité de Bookrunners.

Le financement d’environ 126 millions d’euros de l’acquisition de l’actif de Vicolungo a été accordé par la succursale milanaise de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, également sur une durée de sept ans. Les différents acteurs financiers sont intervenus en qualité de Sole Mandated Lead Arranger, Bookrunner, souscripteur et agent.

Le centre polonais a bénéficié d’un crédit syndiqué arrangé par ING Bank, qui s’inscrit dans le cadre d’un dispositif existant dont bénéficient deux autres actifs polonais détenus par la joint-venture (FACTORY Annopol Warsaw & FACTORY et Futura Park Krakow). BG BNP Paribas (membre du groupe BNP Paribas) s’est joint au syndicat bancaire pour l’acquisition de FACTORY Poznan.

Farrah Brown, Directrice de la Trésorerie chez TH Real Estate a déclaré : « Nous ne disposions que de peu de temps pour mener à bien ces transactions et nous avons particulièrement apprécié la diligence dont a fait preuve chaque banque afin de nous permettre d’atteindre nos objectifs. Cette efficacité témoigne de la pérennité de notre relation avec chacun de ces organismes de crédit.

Le financement renforcera le rendement et les solides performances que nous anticipons pour nos investisseurs dans ce portefeuille de villages de marques de premier plan, désormais composé de 11 actifs majeurs en Europe. »

Francisco Javier Cortijo, Directeur Finance Administration & Contrôle chez NEINVER, a affirmé : « Notre partenariat avec TIAA nous a permis de construire un portefeuille solide sur une période très courte. L’expertise de NEINVER, véritable spécialiste de ce marché, garantit une revalorisation et une progression continues des performances des centres de marques, qui suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs et des bailleurs de fonds. Par ailleurs, la rentabilité du portefeuille de notre joint-venture est de plus en plus largement reconnue. »