Totalisant 26 000 m2 GLA, l’ensemble immobilier est situé entre le cinéma Megarama et la zone commerciale des Chanteraines. Enox propose un mix-merchandising attractif d’enseignes de prêt-à porter, sport, décoration/maison et électro-ménager... Il regroupe des locataires de renom comme Nike, Zodio, Maisons du Monde, Darty, But et Orchestra...

Reconnaissable à sa façade emblématique en inox signée par l’architecte Gianni Ranaulo et à son parking végétalisé, l’immeuble a été livré en mai 2015.

Dans cette transaction, TH Real Estate était accompagnée par le cabinet Ashurst et par l’étude Flusin (conseils juridique et notarial). Pour la Compagnie de Phalsbourg, la transaction a été menée par Mounia El Jai (Directrice des Partenariats Financiers), conseillée par Savills et par l’étude Dolo (agent et conseil notarial).

Olivier Pioch, Portfolio Manager en charge de cette acquisition, commente : « Nous sommes fiers d’avoir acquis cet actif emblématique, situé dans une zone de chalandise puissante faisant partie des plus denses d’Ile-de-France. L’immeuble s’inscrit au cœur du renouvellement urbain du nord-ouest parisien avec une dizaine de projets en développement. Cette acquisition démontre notre capacité à sourcer des actifs off-market dans un contexte de marché très concurrentiel. »

Depuis son lancement en mars 2016, le fonds European Cities Fund a constitué un portefeuille d’actifs immobiliers prime représentant une taille globale de près d’1 milliard d’Euros incluant la récente levée de capitaux, ce portefeuille offre aujourd’hui aux investisseurs un accès direct à 1,6 Milliard € en actifs immobiliers dans les villes les plus dynamiques et résilientes d’Europe.

Rappelons en effet que suite à une récente levée de capitaux, European Cities Fund vient d’apporter une capacité supplémentaire d’investissement de 550 Millions € destinés à de nouveaux actifs immobiliers de type bureaux, locaux industriels et commerces de détail.

Les actifs actuels du fonds comprennent notamment le centre commercial le plus important d’Helsinki, Kamppi, qui s’étend sur 36 600 m², le centre commercial Xanadu de Madrid aux côtés d’Intu, et le projet en développement The Cube à Berlin, un ensemble de bureaux de 18 500 m2 jouissant d’un emplacement privilégié, face au Parlement allemand. D’autres investissements en immeubles de bureaux sont sur le point d’êtres conclus.

Liz Sworn, Fund manager de European Cities Fund Manager, commente : « Compte tenu de son mix enseignes varié, qualitatif, en complémentarité avec l’offre alentours, et de son architecture iconique, Enox constitue une formidable opportunité de nous positionner sur la marché retail parisien. Nous sommes très fiers d’avoir pu réaliser cette belle transaction, qui laisse présager de solides perspectives de rendements pour nos investisseurs. »