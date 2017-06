Disponible à la commercialisation en France depuis le 27 mars 2017, il développe une stratégie paneuropéenne, axée principalement sur les commerces « Prime » des centres villes disposant d’une excellente zone de chalandise, ainsi que sur les centres commerciaux de proximité en France et en Allemagne.

L’allocation cible associe un coeur de portefeuille centré sur la France et l’Allemagne avec une diversification possible en Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et Portugal.

Le portefeuille français est d’ores et déjà pour partie constitué puisque 68 m€ d’acquisitions ont été réalisées ou sont en cours de finalisation. Ainsi, 13 actifs de pieds d’immeuble situés au coeur de Paris, dans des quartiers haut de gamme (rue de Passy, rue de Rennes…) ont ainsi été acquis en mars dernier et plusieurs autres actifs principalement dans le centre de Paris et à Marseille sont actuellement sous promesse. Ces actifs constituent le socle d’investissement de ce nouveau fonds en France.

Les prochains investissements devraient concerner l’Allemagne, second pilier du fonds avec plusieurs actifs à l’étude. Sur ce pays SL REF (Lux) European Retail SCS, SICAV-RAIF s’appuiera sur les équipes locales de Corpus Sireo, l’un des leaders de l’asset management immobilier en Allemagne.

Une diversification géographique sera également recherchée sur des actifs « High Street » situés dans les principales rues commerçantes de métropoles espagnoles (Madrid,Barcelone), italiennes (Milan, Turin), ou belges (Bruxelles, Anvers, Gand) qui bénéficient soit d’une forte attractivité touristique, soit d’une forte zone de chalandise primaire.

Ce fonds de droit luxembourgeois, est géré par Swiss Life Fund Management (Lux) S.A., société de gestion AIFM basée à Luxembourg, Swiss Life REIM (France) agissant comme Conseil en Investissement et Distributeur.

Le fonds présente plusieurs avantages :

Swiss Life Asset Managers est l’un des leaders de l’immobilier en Europe

s’exposer au commerce européen grâce à des équipes locales qui maîtrisent parfaitement leur marché

diversifier son portefeuille en approche sectorielle ou géographique

accéder à un portefeuille déjà en partie constitué

Les atouts de la stratégie mise en place sur le marché des commerces en Europe :