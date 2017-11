Dans le prolongement du tour de table annoncé en juin avec la participation d’Open CNP, Otium Venture, Nasdaq et le Digital Currency Group, la société accueille désormais BNP Paribas Cardif via son fonds d’investissement C. Entrepreneurs pour continuer à renforcer sa connaissance du secteur de l’assurance et saisir les opportunités de croissance dans ce domaine. La levée de fonds (Series A) atteint au total 8M€.

Détenu par BNP Paribas Cardif et géré par Cathay Innovation, acteur international de renom du capitalrisque, C. Entrepreneurs accompagne des start-ups de toutes origines, qui développent des technologies ou des services qui contribuent à inventer les solutions d’assurance de demain. C. Entrepreneurs va aider Stratumn à accélérer le déploiement de sa stratégie notamment en mettant l’accent sur la conception du produit et le développement commercial, et en continuant d’attirer des talents pour rejoindre l’équipe internationale de Stratumn. Le secteur de l’assurance est particulièrement concerné par la technologie Proof of Process de Stratumn, puisque ces métiers reposent sur des procédures impliquant de nombreuses parties prenantes, aussi bien partenaires que concurrents, qui doivent échanger des informations de façon rapide, traçable, sécurisée, auditable et confidentielle. Il représente donc des opportunités de croissance significatives pour Stratumn.

Stratumn a déjà développé plus de dix projets avec des grandes entreprises dans les domaines de l’assurance, la finance ou les chaînes d’approvisionnement, et est actuellement l’entreprise française la plus avancée dans l’utilisation de la blockchain en nombre d’employés et état de développement des projets.

Richard Caetano, co-fondateur et Directeur général de Stratumn a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir BNP Paribas Cardif à notre actionnariat via cet investissement de C. Entrepreneurs. Leur expertise dans le secteur de l’assurance va permettre à Stratumn d’accélérer le déploiement de projets concrets dans ce domaine, mais aussi de travailler sur notre stratégie commerciale grâce à leur connaissance solide des réseaux de distribution. Nous sommes convaincus de la valeur que Stratumn peut apporter aux acteurs de l’assurance et bien d’autres secteurs en appliquant la technologie blockchain et la cryptographie de pointe pour optimiser les processus interentreprises. Nous nous réjouissons à l’idée d’explorer toutes les opportunités de collaboration ouvertes par cet investissement stratégique. »

Thibaut Schlaeppi, Responsable relations start-up et investissements de BNP Paribas Cardif, a ajouté : « Dans l’assurance, les opérations qui sous-tendent notre activité sont souvent réparties entre plusieurs parties prenantes, et c’est tout particulièrement le cas dans l’environnement B2B2C de BNP Paribas Cardif. La technologie de Stratumn peut non seulement transformer la gestion des processus de bout-en-bout, mais aussi contribuer à répondre aux enjeux de protection des données privées grâce à la cryptographie avancée. Nous sommes ravis de nous associer à Stratumn et de soutenir leur développement. »

Jean-François Cochy, Directeur de participations de Cathay Innovation, a conclu : « Stratumn est de tout point de vue l’une des entreprises les plus prometteuses dans le domaine de la blockchain appliquée aux entreprises, et nous sommes profondément convaincus de son potentiel en France et à l’international. Nous nous réjouissons de ce nouvel investissement réalisé dans le cadre de notre partenariat stratégique avec BNP Paribas Cardif, et avons hâte de travailler avec l’équipe de Stratumn sur son plan de développement. »