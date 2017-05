Steve Weeple vient d’intégrer l’équipe actions croissance internationales d’Henderson Global Investors, en qualité de gérant. Dirigée par Ian Warmerdam, l’équipe qu’il rejoint est basée à Edinbourg, en Ecosse.

Avant d’arriver chez Henderson Global Investors, Steve Weeple a occupé plusieurs postes chez Standard Life Investments, dont le poste de directeur de la recherche actions et de Directeur des actions américaines.

Ian Warmerdam a déclaré : “Nous nous réjouissons d’intégrer un gérant du calibre de Steve Weeple à l’équipe, c’est quelqu’un que j’admire depuis longtemps. Ses connaissances et son expertise devraient nous permettre de continuer à renforcer notre historique de performance et améliorer la qualité du service offert à nos clients. Le fait de pouvoir recruter un collaborateur de cette stature montre qu’Henderson Global Investors et l’équipe actions croissance internationales jouissent d’une excellente réputation dans l’industrie.”

Steve Weeple a ajouté : “Je connais Ian depuis de nombreuses années et j’ai toujours été admiratif de son équipe de gestion actions croissance internationale, qui a su générer l’une des meilleures performances de l’industrie de manière constante. Leur approche fondamentale « bottom-up », en laquelle je crois énormément, est à l’origine de ce succès. Je suis aujourd’hui ravi de mettre mes compétences et ma capacité de recherche au service d’Henderson Global Investors pour aider la société à développer ses activités.

Le fait d’avoir l’opportunité de travailler avec Glen Finegan et son équipe actions pays émergents, qui jouit d’une très bonne réputation, a fini de me convaincre de rejoindre Henderson. Les deux équipes sont basées à Edinbourg et travaillent en étroite collaboration pour analyser les opportunités d’investissement à l’échelle internationale, tout en appliquant des valeurs d’investissement similaires.”