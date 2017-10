Innovation

L’outil de benchmarking « Growth Readiness Indicator » permet aux investisseurs d’évaluer leurs stratégies et capacités de croissance par rapport à leurs concurrents

Dans le cadre de la publication de sa dernière étude intitulée A New Climate for Growth : Adapting Models to Thrive[1] [Un nouveau climat pour la croissance : Adapter les modèles pour prospérer], State Street Corporation a annoncé le lancement de son Growth Readiness Indicator, un nouvel indicateur permettant aux utilisateurs de mesurer leur degré de préparation pour l’avenir par rapport à leurs concurrents.

Construit à partir des données issues d’une enquête mondiale menée en 2017 auprès de plus de 500 cadres dirigeants de sociétés de gestion, d’investisseurs institutionnels et de compagnies d’assurance, l’outil permet aux utilisateurs d’évaluer leurs objectifs de croissance, leurs capacités actuelles en termes d’investissement et d’infrastructure opérationnelle, et leurs stratégies de croissance futures. En fonction de leurs réponses, les utilisateurs obtiennent une série de résultats personnalisés sous forme de scores et de graphiques, et une comparaison avec leurs homologues fondée sur l’enquête, qui peut se décliner au niveau mondial et au niveau régional.

« Les stratégies de croissance des investisseurs institutionnels n’ont jamais autant été remises en cause qu’aujourd’hui » a commenté Scott FitzGerald, Responsable mondial, Sector Solutions pour les Amériques, et produits alternatifs. « Les multiples événements géopolitiques et les progrès continus de la technologie présentent des défis de plus en plus nombreux pour s’adapter et prospérer à l’heure actuelle. Dans ce contexte, il est très avantageux de comprendre comment une organisation se situe par rapport à ses pairs. C’est pourquoi nous sommes heureux de lancer ce nouvel outil pour l’industrie. »

Les résultats de l’étude de State Street, publiés en début d’année, ont révélé un manque de préparation chez les investisseurs institutionnels, deux tiers (66 %) des quelques 500 gestionnaires d’actifs et investisseurs institutionnels interrogés dans le monde pensent qu’il devient de plus en plus difficile d’atteindre les objectifs de croissance dans l’environnement de marché actuel. Seule une minorité des participants pense disposer de la stratégie, du modèle opérationnel et de l’infrastructure technologique adéquats pour atteindre leur plein potentiel de croissance, compte tenu de ces circonstances.

Les investisseurs qui le souhaitent peuvent tester leur degré de préparation à la croissance en accédant à l’outil ici.