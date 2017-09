Innovation

De nos jours, les professionnels de l’investissement reçoivent une multitude de rapports de recherche provenant de prestataires, de clients et de milieux académiques. Les plus importantes équipes de recherche financière peuvent produire suffisamment de contenu pour consommer 24 rames de papier par jour, soit 12 000 feuilles [1].

Pour faire face à cette surabondance d’informations, State Street Corporation a lancé Quantextual Idea LabSM, qui associe la puissance de l’apprentissage automatique (« machine learning ») à la connaissance des experts, afin d’aider les professionnels de l’investissement à lire et à interpréter des rapports de recherche volumineux avec efficacité, et à appliquer les conclusions pertinentes dans leurs stratégies d’investissement.

Issue de la prochaine génération de solutions intelligentes développées pour ses clients par State Street Global Exchange℠, l’activité de State Street dédiée aux services de données et d’analyse, Quantextual Idea Lab emploie des algorithmes d’apprentissage automatique pour passer en revue des rapports de recherche complexes et les classer par thèmes d’investissement et par actifs. Le système suggère également de nouveaux documents pertinents en fonction des besoins spécifiques de l’utilisateur final, de ses préférences et du comportement de lecture observée. Ensuite, le système intègre soigneusement l’expérience et la connaissance du marché de la propre équipe de recherche de Quantextual, afin d’améliorer constamment la performance et la précision des algorithmes.

« Aujourd’hui, la vitesse, la sophistication et le volume des informations dépassent largement notre capacité à les consommer » commente Stephen Lawrence, Responsable de Quantextual Research chez State Street Global Exchange. « Absorber efficacement la recherche est essentielle pour identifier les opportunités d’investissement et gérer le risque. Pressés par le temps, les investisseurs peuvent négliger, ou supprimer, d’importants éléments d’information. Ceux qui peuvent rapidement traiter des volumes importants de données prendront rapidement de l’avance sur leurs concurrents. »

Quantextual Idea Lab comprend les caractéristiques suivantes :