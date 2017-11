State Street Corporation a annoncé la consolidation de sa gamme de produits d’investissement intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) avec le lancement d’ESGXSM, un nouvel outil d’analyse et d’information visant à fournir aux clients la transparence nécessaire pour standardiser leurs investissements ESG. A cette occasion, State Street a également annoncé des accords avec de nouveaux prestataires de données, y compris Arabesque, qui viennent compléter l’accord existant avec TruValue Labs annoncé en début d’année. ESGX permet aux clients d’obtenir des séries de données ESG auprès de tous les fournisseurs de données qui collaborent avec State Street.

Développé par State Street Global ExchangeSM, l’activité de données et d’analyse de State Street, ESGX donnera accès à une plateforme en ligne sur laquelle les clients pourront évaluer l’exposition de leurs portefeuilles aux facteurs ESG, tels que l’empreinte carbone d’une société, le type de main-d’œuvre employé dans une chaîne d’approvisionnement, et les statistiques sur la diversité du conseil d’administration.

Les clients auront également la possibilité de consulter des rapports, qui peuvent être actualisés tous les jours, montrant l’évolution du profil ESG d’un portefeuille sur la durée.

« Pour un nombre croissant d’investisseurs et de régulateurs, qui comprennent l’impact des facteurs ESG sur le risque et la performance, il devient de plus en plus important de pouvoir évaluer le profil non financier d’une entreprise » déclare John Plansky, Directeur mondial de State Street Global Exchange. « La valorisation d’une société est fondée sur la divulgation d’informations pertinentes. Par conséquent, il est essentiel de commercialiser de nouvelles technologies capables d’apporter la transparence dont les clients ont besoin pour mieux comprendre leurs portefeuilles d’investissement sous l’angle des facteurs ESG. »

Les actifs ESG sous gestion dans le monde ont atteint près de 23 000 milliards de dollars en 2016, en hausse de 25 % par rapport à 2014[1]. Cependant, selon une récente étude de State Street, si les obstacles traditionnels à l’investissement ESG s’estompent, le manque de transparence, de cohérence et de qualité des données n’en demeure pas moins un frein majeur à leur développement.

Sur la nouvelle plateforme d’analyse d’ESGX, les Solutions ESG de State Street comprendront Arabesque S-Ray™, une technologie basée sur des algorithmes qui analyse la performance des plus grandes sociétés cotées dans le monde en termes de développement durable et ce, à l’aide de modèles quantitatifs d’auto-apprentissage et de notations de données comme mesure de gestion du risque et de conformité.

« Nous pensons que les données ESG apportent une nouvelle dimension à l’investissement, donnant aux investisseurs plus d’informations que jamais sur ce qui forme l’ADN d’une société » ajoute Andreas Feiner, Directeur de la recherche ESG chez Arabesque. « Nous nous réjouissons de collaborer avec State Street pour leur proposer notre outil d’analyse propriétaire. »

« Les investisseurs veulent de la performance tout en étant responsables, et ils ont besoin d’accéder aux données ESG pour y parvenir de manière efficace » déclare Mark DcDivitt, Directeur des Solutions ESG chez State Street Global Exchange. « Nous entendons régulièrement nos clients nous dire qu’ils ont besoin de moyens fiables pour mesurer leur exposition aux facteurs ESG non financiers. Ensemble, l’usage de notre outil d’analyse ESGX, et ces options en matière de données ESG leur donneront l’accès aux données et un niveau de connaissances jamais égalé jusqu’à présent. »