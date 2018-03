Innovation

Des indices systématiques intégrant des stratégies dynamiques

State Street Corporation a annoncé le développement d’une gamme de stratégies d’investissement systématiques s’appuyant sur des règles spécifiques. Cette gamme « Indices investissables » est destinée aux investisseurs institutionnels.

« Il ne s’agit pas d’investissements smart beta ou d’investissements thématiques » commente Will Kinlaw, Directeur de la recherche et du conseil en investissements chez State Street Global ExchangeSM. « Ces indices investissables représentent une nouvelle phase de l’investissement dynamique. Nous avons intégré une stratégie active au sein d’un indice fondé sur des règles, où la pondération des titres peut changer de manière dynamique en fonction de l’évolution des facteurs pertinents et des indicateurs big data. »

La nouvelle gamme d’indices que nous appelons IntelliGXSM comprend initialement les stratégies suivantes :

GX Liquid Private Equity Index Series : cette stratégie vise à suivre une partie de la performance globale du private equity en répliquant les expositions sectorielles du private equity sur les marchés publics liquides

GX Inflation-Managed Index Series : cette stratégie s’appuie sur les données d’inflation quotidiennes de PriceStats® pour s’orienter vers les actifs qui peuvent offrir une protection contre la hausse de l’inflation, tout en cherchant à préserver un rendement plus élevé pendant les périodes de faible inflation

GX Risk-Managed Index Series : cette stratégie fait appel à des indicateurs de fragilité et de turbulence sur les marchés pour ajuster l’exposition aux primes de risque, comme le marché actions au sens large, afin de saisir les opportunités de croissance à long terme du portefeuille tout en atténuant les risques à la baisse.

« Nous sommes essentiellement en train de créer des indices vivants, qui sont flexibles, évolutifs, transparents et sensibles à des facteurs nouveaux et pertinents » ajoute M. Kinlaw. « Au lieu d’un indice constamment orienté vers un facteur particulier, comme l’inflation, notre indice se tournera vers les obligations protégées contre l’inflation quand celui-ci verra l’inflation augmenter et, vers les bons du trésor quand l’inflation baissera. »

« Il s’agit d’une étape naturelle dans l’évolution des indices » ajoute John Plansky, Directeur mondial de State Street Global Exchange. « Les investisseurs recherchent différentes sources d’alpha. Nous intégrons l’univers de la théorie universitaire à celui des marchés financiers, et mettons à profit l’accès unique aux typologies de données nouvelles et alternatives dont nous disposons pour aider les investisseurs institutionnels et les gérants d’actifs à concevoir des stratégies d’investissement qui répondent aux besoins évolutifs de leurs portefeuilles. Nous fournissons la recette grâce à laquelle les investisseurs peuvent concocter leur plat sous la forme d’un ETF ou d’un autre produit investissable. »

Avec IntelliGX, State Street conçoit l’indice en utilisant des données hautement différenciées provenant de sources internes ou de la collaboration avec des start-ups spécialisées dans le big data. Les spécifications de l’indice sont ensuite fournies à un agent de calcul extérieur qui publie de manière indépendante les valeurs de l’indice. Le titulaire de la licence, l’investisseur institutionnel ou le gérant d’actifs implémente l’indice en fonction des pondérations reçues dans son produit investissable.

Outre la transparence du processus d’investissement, IntelliGX offre la liquidité et la rentabilité permettant aux titulaires de la licence de développer leurs capacités de recherche à un coût variable.