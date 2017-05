State Street Global Advisors (SSGA), la division de gestion d’actifs de State Street Corporation a annoncé que Dave Ireland rejoindrait à nouveau SSGA en tant que nouveau Responsable mondial de l’activité consacrée aux retraites à cotisations définies. Basé à Boston, Dave Ireland rapportera directement à Barry F.X. Smith, responsable du Groupe des clients institutionnels des Amériques.

« Le marché des plans de retraites à cotisation définies continue de se développer, tant en taille qu’en complexité », explique Barry Smith. « Les responsables de caisses de pension et leurs assurés sont confrontés à de nombreux défis pour atteindre leur objectif commun qui est d’assurer le financement des retraites. Cette responsabilité va du choix adéquat des investissements à l’élaboration de plans de retraite qui permettent aux assurés de parvenir à leurs buts, en passant par le développement d’outils éducatifs. Elle inclura également, dans un avenir proche, toute une palette de propositions qui visent à aider les assurés à gérer les revenus de leurs économies tout au long de leur retraite. Et, dans ce domaine, Dave Ireland est un spécialiste chevronné qui a œuvré auprès de ses clients pendant de nombreuses années. Nous sommes donc particulièrement heureux de sa décision de revenir au sein de SSGA et de nous aider dans notre tâche qui consiste à assurer à chacun une retraite adéquate. »

En tant que responsable mondial de l’activité consacrée aux retraites à cotisations définies, Dave Ireland prendra en charge le développement de cette unité qui représente à l’heure actuelle 421 milliards de dollars et place ainsi SSGA parmi les leaders du secteur. Il dirigera également toutes les activités liées au développement commercial, à l’élaboration de nouveaux produits et concepts, au marketing ainsi qu’à la défense des politiques publiques liées à la retraite. Dave Ireland disposera d’une équipe composée de plus d’une quarantaine de personnes réparties entre Boston, Londres et San Francisco.

Dave Ireland bénéficie d’une expérience de plus de treize ans au sein de SSGA. Il a occupé différents postes et notamment ceux de responsable des relations avec les consultants américains, de directeur des ventes de plans à cotisations définies pour l’Amérique du Nord, de stratège senior et responsable des investissements, ainsi que celui de gérant de portefeuille au sein de l’équipe d’allocation d’actifs globale, avec pour rôle de concevoir et distribuer les fonds « target retirement » (objectif retraite), des produits-phares de SSGA. Il a récemment occupé le poste de directeur de la distribution de produits à destination des plans à contribution définie chez Wellington Management, où il a joué un rôle stratégique dans la construction de ses activités de distribution.