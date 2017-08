Elle sera rattachée à Lynn Blake, Chief Investment Officer, Global Equity Beta Solutions chez SSGA. Dans le cadre de ce rôle élargi, Rakhi Kumar et son équipe développeront leur offre concernant les stratégies d’investissement socialement responsable et la gestion des actifs des clients selon des principes éthiques.

« Le renforcement de cette équipe nous permettra de tirer parti du succès de notre programme d’Asset Stewardship et de poursuivre notre croissance dans le domaine de la gestion ESG », déclare Lynn Blake. « Rakhi Kumar s’est forgée une solide réputation de leader d’opinion et d’experte en matière d’Asset stewardship. Ce nouveau rôle lui donnera l’opportunité de mettre ses compétences au profit de la gestion ESG et du développement de produits. »

Rakhi Kumar dirige désormais une équipe en forte croissance, répartie entre les pôles Investissements ESG et Asset Stewardship, à laquelle appartient également Chris McKnett, Directeur des Stratégies ESG. Dans le cadre de cette fonction, Chris McKnett dirigera une équipe de Stratégistes ESG responsables du développement de produits et de l’élaboration de concepts novateurs.

En outre, Matt DiGuiseppe et Robert Walker ont été respectivement nommés Responsables des régions Amérique et EMEA au sein du pôle Asset Stewardship. Auparavant, Matt DiGuiseppe était en charge de la politique de vote et d’engagement chez Nuveen (la division de gestion d’actifs de TIAA) et Robert Walker était Directeur de la recherche ESG chez HSBC. Le recrutement d’un Responsable de l’Asset Stewardship pour la région Asie-Pacifique est actuellement en cours.

« Les enjeux ESG continuent à jouer un rôle croissant dans la gestion d’actifs, non seulement en tant qu’outil d’investissement, mais également comme moyen d’évaluer et de nouer le dialogue avec les entreprises dans lesquelles nos clients investissent par le biais de stratégies indicielles », indique Rakhi Kumar. « À mesure que nous élargissons le dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous investissons, notre équipe est amenée à jouer un rôle essentiel dans nos activités d’Asset Stewardship alors que le nombre de questions que nous soulevons dans le cadre de ce dialogue se multiplie. »